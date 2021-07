Chrissy Teigen et John Legend agrandissent leur famille avec un ajout à fourrure après la mort du chien Pippa

Chrissy Teigen et John Legend ont accueilli un nouvel ajout à la famille au milieu de Teigen étant dans le “club d’annulation” après son drame d’intimidation. Après la mort de leur chienne bien-aimée Pippa, ils ont accueilli un nouveau chiot nommé Pearl. L’adorable basset hound ne pouvait pas être plus mignon sur les photos que Teigen et Legend ont partagées sur leurs comptes Instagram, Teigen ajoutant à quel point elle est ravie que Legend ait un avant-goût de la race de chien avec laquelle elle a grandi et qu’elle aime tant.

“Pearl a atterri dans la famille légende/teigen/stephens ! Nous aimons déjà tellement cette petite fille mais j’admets qu’elle s’est définitivement attachée à John en premier !! Penny est obsédée par elle donc c’était amusant de regarder les aventures de Penny et la perle se déplient”, a-t-elle légendé à côté d’un adorable diaporama de photos. “J’ai grandi avec les Basset Hounds, donc j’ai hâte que John voie cette peau de jello rebondissante, sans os, se transformer en bûches d’amour tenaces que j’aime tant. Excité pour ce nouveau petit cœur d’ajouter de l’amour à notre maison. Faites glisser pour la magie des oreilles. “

La maman de deux enfants a ensuite informé ses fans que le nom de Pearl avait plus de sens que d’être simplement mignon. Elle a décidé d’aller avec Pearl en honneur ou Pippa et a partagé un petit mot à son défunt chien dans la section commentaires de ses propres photos. “Pippa – nous espérons que vous aimez son nom. Un hommage à vous ! Vous avez toujours été une femme emblématique et différente lorsque vos perles étaient en place. Je n’oublierai jamais qu’elles se sont brisées devant vous et que vous avez sombré dans le funk pendant des semaines jusqu’à ce que nous je t’en ai acheté un nouveau lol.” Le juge Voice s’est également rendu sur son compte Instagram pour partager de jolies photos de leur nouvel ajout, le sous-titrant avec “Rencontrez le nouveau membre Pearl!”

Plus tôt ce mois-ci, Teigen s’est rendue sur ses comptes sociaux pour partager la triste nouvelle que son chiot de 10 ans venait de “mourir dans mes bras”. Elle a décrit le bouledogue français comme un “grand impertinent” qui “a adoré son collier de perles et n’a jamais pris de nouveau chien que nous avons amené. votre chien avec Sade, un chien de tourisme pendant des années. nous l’aimions tellement.” Tout comme son récent post avec Pearl, elle a également fait un clin d’œil à leur autre bouledogue anglais, Puddy, décédé en 2018, dans sa légende à Pippa en disant: “Nous t’aimons, ma douce. Je sais que tu te fous de Puddy. là-bas. Merci de nous avoir donné toute votre vie. “