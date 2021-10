Chrissy Teigen et John Legend organisent un mémorial pour leur fils, Jack

Chrissy Teigen et sa famille honorent l’esprit du membre de la famille qu’ils ont perdu l’année dernière – leur fils, Jack.

Chrissy et son mari, John legend, avec leurs enfants, Lune et Milles, a tenu un mémorial à la mémoire de Jack… le bébé qui est décédé il y a un peu plus d’un an.

Teigen a partagé une photo de ce qui semble être une cérémonie à domicile organisée avec des moines. Elle a dit… « m’a pris un an mais a finalement honoré son petit esprit avec quelques bénédictions aujourd’hui. J’espère qu’une fermeture dans mon cœur se produira maintenant. »

Comme vous le savez… Jack est décédé à la suite de complications majeures avec la grossesse de Chrissy – elle avait été hospitalisé pour des saignements sévères et Jack n’a jamais pu obtenir les fluides dont il avait besoin pour survivre.

Chrissy était ouverte sur le chagrin qu’elle ressentait encore cette semaine.

Elle a partagé une photo de la journée tragique à l’hôpital avec John et a écrit … “Et au fils que nous avons presque eu. Il y a un an, vous m’avez fait la plus grande douleur que je puisse imaginer pour me montrer que je pouvais survivre à tout, même si Je ne voulais pas.”