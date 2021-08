Chrissy Teigen était une «alcoolique fonctionnelle» lorsqu’elle a rencontré John Legend .

Chrissy Teigen n’est pas étranger à la controverse et maintenant l’auteur du livre de cuisine dit clairement qu’elle est une «alcoolique fonctionnelle» au début de sa relation avec son mari actuel John legend.

(Photo de Frazer Harrison/.)

Dimanche, le mannequin a posté une photo d’elle et de Legend à New York, notant que le restaurant Frank était l’un de leurs endroits préférés pour dîner il y a plus de dix ans, lorsqu’ils vivaient à proximité.

« Nous allons au @frankrestaurant depuis… mec, peut-être 13, 14 ans maintenant ?? nous vivions à quelques pâtés de maisons de là, juste en face des anges de l’enfer dans l’est du village. John avait un appartement au sous-sol avec un colocataire et j’avais l’habitude de glisser des cigarettes (ew) à travers la petite demi-fenêtre alignée avec le trottoir. essentiellement une fenêtre où vous ne pouviez voir que les chaussures des gens », a-t-elle commencé dans le long post Instagram.

Teigen a ensuite expliqué qu’elle avait l’habitude de dîner à l’extérieur ou de rester seule au bar tout en lisant les numéros de Glamour et en essayant à peu près tous les plats du menu.

«Et je ne raterais jamais un jeudi. Jeudi était le jour de la lasagne verte – un plat bouillonnant et brûlant de lasagnes au fromage avec les bords les plus grillés que vous puissiez souhaiter », a-t-elle noté avant d’expliquer comment l’endroit confortable du quartier est également devenu un terrain de jeu pour ses problèmes d’alcool.

«Je m’asseyais là avec mes multiples doubles sodas à la vodka et je me saoulais toute la journée (ce n’est pas une vantardise lol j’étais fondamentalement un alcoolique fonctionnel), puis j’achetais des chapeaux que je n’aimais pas ou dont j’avais besoin dans des pourvoiries urbaines. Je ne peux toujours pas porter de chapeau pour une raison quelconque. J’ai l’impression que tout le monde juge mon chapeau et je finis par crier « JE SAIS, C’EST STUPIDE QUE VOUS AVEZ RAISON » et ils me disent « quoi ? nous n’avons même rien dit ???’ Quoi qu’il en soit, je me rappelle beaucoup de New York ces derniers temps, quand les choses étaient simples, en pensant à tout ce que j’ai fait et vécu non seulement cette année, mais dans ma vie.

Après s’être remémoré le bon vieux temps, la mannequin et animatrice de télévision est revenue au présent, partageant: «Je suis légèrement en baisse ces derniers temps. Cela a en quelque sorte commencé quand je pensais à la légende de mon livre et que j’ai tapé “mon troisième bébé est là !!”, comme dans un livre de cuisine, puis j’ai réalisé que mon troisième bébé ne serait jamais là. puis j’ai réalisé que je me suis jeté dans le livre pour ne pas penser au vrai troisième bébé. Je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir complètement traité Jack et maintenant que je n’ai pas l’alcool pour l’engourdir, les choses sont juste… là, attendant d’être reconnues. Je suppose que ce que je dis ici, c’est que la vie est tellement compliquée. et prendre les lasagnes ??? wow c’était des montagnes russes !!!!!

En décembre, Teigen a révélé qu’elle avait cessé de boire afin d’avoir une table rase de sobriété pour 2021.

À l’époque, elle a célébré avoir été «sobre de 4 semaines» après avoir publié une vidéo d’elle dansant à bord d’un yacht alors qu’elle était en vacances à Saint-Barth avec son mari et leurs deux enfants : sa fille Lune, 4 ans et fils Milles, 2.

“Il y a un mois, le jour de mon anniversaire, j’ai reçu ce livre de mon médecin et ami”, a écrit Teigen sur une photo Instagram Story du Holly Whitaker livre Quittez comme une femme : le choix radical de ne pas boire dans une culture obsédée par l’alcool.

“J’en avais fini de faire un a- de moi-même devant les gens (je suis toujours gêné), fatigué de boire toute la journée et de me sentir comme une merde à 6 heures, de ne pas pouvoir dormir”, a poursuivi Teigen, ajoutant: “Je sont restés sobres depuis.

