Chrissy Teigen explique à John Legend s’il gagnera une voix

Il devient de plus en plus clair que tout Chrissy teigen pourrait ne pas être enraciné pour le mari John legend pour l’emporter sur The Voice.

Dans un clip du Kelly Clarkson Show publié le lundi 25 octobre, l’hôte Kelly Clarkson a demandé à Chrissy à propos de ses précédents messages sur les réseaux sociaux suggérant qu’elle enracinait pour Ariana Grandel’équipe de gagner sur la série de compétitions NBC cette saison, plutôt que les équipes entraînées par John, Blake Shelton ou Kelly elle-même.

Lorsque Kelly a mentionné que Chrissy était « Team Ariana », Chrissy a ri et a répondu: « Je le suis ». La co-animatrice de Lip Sync Battle, âgée de 35 ans, a poursuivi en expliquant qu’une partie de son soutien à Ariana venait de sa fille, Lune, 5 ans, étant un grand fan du chanteur de « Dangerous Woman ».

« C’est tellement drôle, la démographie d’Ariana – c’est comme 2 ans parce que Luna était amoureuse d’elle quand elle avait 2 ans, je veux dire … », a déclaré Chrissy, s’arrêtant tout en exprimant qu’Ariana avait des fans de tous âges.