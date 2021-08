Chrissy Teigen fait un trou dans son mur en essayant de trouver le hamster de sa famille

Personne n’est laissé pour compte dans la maison Teigen-Legend.

Chrissy teigen s’est donné beaucoup de mal pour sauver le hamster de sa famille, Beurre d’arachide, après s’être échappée de son habitat et s’être coincée dans un mur. Chrissy est allé jusqu’à creuser un trou dans le manoir de plusieurs millions de dollars des Legends à Los Angeles, libérant finalement le rongeur bien-aimé.

“notre hamster a disparu depuis 3 jours”, a-t-elle légendé dans une histoire Instagram du 22 août. « J’ai entendu un léger grattement dans le mur.

Elle a partagé des séquences vidéo d’elle-même – dans un somptueux peignoir à fleurs avec une bordure blanche duveteuse – en train d’enquêter derrière un rideau avec une lampe de poche, avec l’aide de ses amis. “peut-être sommes-nous fous ????” elle a sous-titré un autre clip, ajoutant: “NOT CRAZY” après avoir entendu la preuve que le beurre de cacahuète était dans le mur.

“Ecoutez !!!” Chrissy a écrit, alors qu’ils essayaient de trouver le hamster caché.

L’auteur du livre de cuisine a été vu sur un escabeau en train de percer des trous dans le mur et, plus tard, tenant un marteau alors qu’ils tentaient d’aller au fond des choses. Elle a coupé un morceau du mur et a dit: “J’AI CHINÉ UN TROU ET REGARDE”, alors que le nez de beurre de cacahuète était vu entrer et sortir du trou en bois.