Chrissy Teigen fête ses 50 jours de sobriété

John Legend soutient sa femme au milieu du scandale 1:03

. – Chrissy Teigen a partagé une réalisation au cours du week-end.

“Aujourd’hui, c’est ma séquence de 50 jours d’abstinence !”, a-t-il écrit en légende d’une vidéo de ses enfants interrompant leur entraînement, qu’il a partagée sur son compte Instagram vérifié. “Cela devrait faire presque un an, mais j’ai eu quelques hoquets (avec le vin) en cours de route.”

Selon Teigen, cela a marqué sa plus longue séquence de sobriété à ce jour, mais elle ne sait pas si elle ne boira plus jamais, même si elle sait que boire “ne me sert plus AUCUNE façon”.

“Je ne m’amuse plus, je ne danse plus, je ne me détends plus”, a-t-il écrit. “Je tombe malade, je m’endors et je me réveille mal, après avoir raté ce qui était probablement une soirée amusante. Je me suis amusé avec et j’apprécie quiconque peut en profiter de manière responsable.”

Qui est Chrissy Teigen ? 1:18

L’auteur, personnalité de la télévision, femme d’affaires et star du numérique a lutté contre la dépression à la suite de révélations selon lesquelles elle avait trollé les gens sur les réseaux sociaux dans le passé, pour lesquelles Teigen s’est publiquement excusée.

Teigen a déclaré qu’il prévoyait de s’éloigner un peu des réseaux sociaux et a récemment partagé des images de sa tournée avec le chanteur John Legend.