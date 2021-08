Chrissy Teigen lance la coiffure Bob en l’honneur de la côtelette de Kourtney Kardashian

Chrissy Teigen n’est peut-être pas sur Twitter, mais elle est toujours active sur Instagram, partageant des détails sur sa famille et sa vie avec ses abonnés. Dans l’un de ses derniers articles, Teigen a montré son nouveau bob pointu, donnant à son amie Kourtney Kardashian le mérite d’être la source de son inspiration. “Causer [Kourtney Kardashian] avait l’air si keeeeyute!” elle a légendé le post.

Teigen a gardé un profil légèrement inférieur sur les réseaux sociaux après avoir fait face à des réactions négatives lorsque ses commentaires passés à la star de la télé-réalité Courtney Stodden ont refait surface en mai. Stodden, qui était adolescent au moment de l’intimidation présumée, a affirmé que Teigen les avait cyberintimidés sur les réseaux sociaux. À la lumière des affirmations de Stodden, d’autres se sont manifestés et ont allégué que Teigen les avait intimidés.

L’auteur de Cravings a ensuite présenté des excuses et a affirmé qu’elle avait également tenté de s’excuser auprès de Stodden en privé. Elle a écrit, en partie, “J’ai essayé de me connecter avec Courtney en privé mais depuis que j’ai alimenté tout cela publiquement, je veux aussi m’excuser publiquement. Je suis vraiment désolé, Courtney. J’espère que vous pouvez guérir maintenant sachant à quel point je suis profondément désolé .” Cependant, Stodden a affirmé qu’ils n’avaient jamais reçu de message de Teigen.

“J’accepte ses excuses et lui pardonne. Mais la vérité reste la même, je n’ai jamais entendu parler d’elle ou de son camp en privé”, a écrit Stodden sur Instagram en réponse aux excuses de Teigen. “En fait, elle m’a bloqué sur Twitter. Tout le monde veut croire que ce sont des excuses sincères, mais cela ressemble à une tentative publique de sauver ses partenariats avec Target et d’autres marques qui réalisent que son” éveil “est un record battu. ” Le message de Stodden était accompagné d’une capture d’écran indiquant que Teigen les avait bloqués sur Twitter.

Les paparazzi ont parlé à Teigen en juillet et lui ont demandé combien de temps elle pensait qu’elle resterait dans le “club d’annulation”, elle a noté que cela pourrait être “pour toujours”. On a demandé directement à Teigen ce qu’elle pensait d’être dans le “club d’annulation” au milieu de cette situation concernant Stodden. L’auteur du livre de cuisine a répondu, lorsqu’on lui a demandé combien de temps elle pensait qu’elle serait “annulée”, “Je ne sais pas. Cela pourrait être pour toujours. Je n’en ai aucune idée. Je ne sais pas.” Elle a poursuivi en disant qu’elle ne se concentrait pas sur le fait d’être dans ce club controversé. Au lieu de cela, elle se concentre sur ce qui est le plus important pour elle : la famille. “Tout ce que je peux faire, c’est vivre ma vie et prendre soin de mes enfants et de ma famille”, a-t-elle poursuivi. “Tout le monde peut faire son choix. Vous devez juste être capable de vivre votre vie et de faire les mêmes choses que vous faisiez auparavant.”