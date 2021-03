Chrissy Teigen, le petit garçon de John Legend

Plus on est de fous, plus on rit! Quand il s’agit de leur petit garçon, Miles, Chrissy Teigen et John legend adore partager des photos du petit.

Miles est né en mai 2018, rejoignant sa sœur aînée Luna, arrivée en 2016. «Quelqu’un est herrrrrrre!» le Bataille de synchronisation labiale cohost a tweeté quand elle et le gagnant EGOT ont accueilli leur petit garçon. La légende a retweeté le message à l’époque.

Le couple a révélé son nom plus tard dans la semaine, partageant une photo du bébé dormant dans le bras de Teigen. « Bonjour le monde! Voici Miles Theodore Stephens – Nous nous noyons dans ses petits piaulements et ses nuzzles », a écrit l’auteur de Cravings sous-titré la photo mère-fils. «Notre famille se sent submergée d’amour. Merci pour tous vos bons voeux! »

La voix Le juge a partagé le même cliché sur les réseaux sociaux, en écrivant: «Notre nouvel amour, Miles Theodore Stephens.»

Les fiers parents ne sont pas les seuls obsédés par le petit. En réalité, Jennifer Garner a jailli de Miles à plusieurs reprises sur Instagram.

« OK, il est vraiment mignon », a déclaré l’actrice au Maillot de bain Sports Illustrated mannequin en mars 2019 après avoir publié une photo de son fils dans une combinaison bleue. «Mes enfants sont maintenant menacés par sa gentillesse.»

La star de 13 Going on 30, qui partage Violet, Seraphina et Samuel avec son ex-mari, Ben Affleck, a également écrit: «NON! VERS LE BAS!! » quand sa nounou a commenté la même photo.

«Je vois la nounou de mes enfants aimer tout ce que vous supportez avec vos magnifiques enfants et je suis ici pour vous dire, n’ayez aucune idée, ni l’un ni l’autre de vous», a déclaré Garner à la gardienne et à Teigen un mois auparavant.

Continuez à faire défiler pour voir de quoi il s’agit. Qu’il traîne avec sa grande sœur ou qu’il se fasse des spaghettis sur tout le visage, la caméra adore le petit Miles.