Chrissy Teigen nie avoir supprimé les commentaires de ses ennemis sur les réseaux sociaux

À travers des histoires Instagram, Teigen a publié une série de vidéos dans lesquelles il explique que n’a supprimé aucun troll.

“Deux choses qui me semblent très drôles en ce moment : il y a des gens qui sont fous parce qu’il n’y a pas assez de commentaires négatifs dans mes publications. En plus de ça, ils croient que je m’engage à les supprimer.”

Plus tard, il a assuré qu’il ne les élimine pas et qu’apparemment, ses ennemis ça les dérange que je sois en vie parce qu’ils n’aiment même plus quand vous faites des commentaires positifs sur les autres. « On parle déjà de niveaux de haine… Il y a des gens qui s’indignent parce qu’il n’y a pas trop de haine envers moi. Et deuxièmement, il y a des gens qui deviennent fous quand je laisse un commentaire positif sur le message de quelqu’un. C’est que ça les dérange que je sois vivant“il expliqua.