Chrissy Teigen offre à sa fille Luna, 5 ans, une glace alors qu’elle reçoit un deuxième coup Covid

Chrissy Teigen et John Legend ont offert à Luna une glace après son deuxième vaccin Covid-19 (Photo: Instagram)

Chrissy Teigen a emmené sa fille Luna pour une friandise sucrée après avoir reçu son deuxième vaccin Covid-19.

L’auteur, 36 ans, ne pouvait cacher sa fierté envers la fillette de cinq ans – qu’elle partage avec son mari John Legend – d’être une « grande fille » après avoir été piquée pour la deuxième fois.

S’adressant à Instagram, elle a partagé une douce vidéo de la jeune fille souriant largement alors qu’elle serrait un énorme cornet de crème glacée.

Parallèlement au bref clip, Chrissy a écrit: « Deuxième coup queeeeeen! Allez grande fille allez grande fille allez !’

Les fans n’ont pas pu surmonter les images et ont inondé les commentaires d’éloges.

Un adepte a déclaré: « Vous êtes une maman INCROYABLE! Vous pouvez dire qu’elle vous a rendu si fier d’avoir obtenu ce deuxième coup ! »

« Elle est tellement mignonne », a convenu un autre.

Un utilisateur d’Instagram a répondu : » Luna est une petite poupée et ce cornet de crème glacée a l’air délicieux ! «

« Mignonne tarte ! Les vaccins reçoivent également des récompenses en crème glacée chez nous », a ajouté l’un d’eux.

Chrissy et John ont partagé leur fierté pour leur fille (Photo: .)

John a partagé le même téléchargement de la friandise de Luna sur sa propre page, avec la légende: « A emmené ma grande fille à la crème glacée pour célébrer son deuxième coup. »

Le président Joe Biden a récemment annoncé son intention de déployer des vaccins pour les enfants âgés de 5 à 11 ans aux États-Unis, après que des responsables aient indiqué qu’il y avait des doses Pfizer sécurisées pour vacciner les 28 millions d’enfants de ce groupe d’âge.

« Aujourd’hui, l’administration Biden annonce un plan visant à garantir que, si un vaccin est autorisé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, il soit rapidement distribué et mis à la disposition des familles de manière pratique et équitable à travers le pays », a confirmé la Maison Blanche.

Biden a également déclaré: «Je sais que les parents attendent avec impatience un vaccin pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

« Si autorisé, nous sommes prêts. Nous avons acheté suffisamment de vaccins pour tous les enfants âgés de 5 à 11 ans aux États-Unis.

« Ce sera – il sera pratique pour les parents de faire vacciner leurs enfants dans des endroits de confiance, et les familles pourront dormir plus facilement la nuit en sachant que leurs enfants sont également protégés. »

