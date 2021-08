Chrissy Teigen parle de faire tout un voyage sobre après des accusations d’intimidation et la perte de partenariats

Comme vous pouvez le voir dans la légende de Chrissy Teigen, elle et John Legend n’ont pas pu faire de beaux voyages à l’étranger pour des événements comme celui-ci depuis un certain temps. Bien que cela soit probablement dû en grande partie à la pandémie, je soupçonne que certaines invitations au cours des derniers mois ont probablement dû être rejetées en raison de la nature du scandale d’intimidation. Teigen s’est retirée de l’enregistrement d’une voix off dans le hit de Netflix Never Have I Ever et a quitté une entreprise commune qu’elle venait tout juste de lancer avec Kris Jenner.

Elle a également vu sa gamme d’ustensiles de cuisine retirée de Target et Macy’s et aurait perdu un contrat avec Bloomingdale en raison des réclamations, bien qu’elle ait pris l’entière responsabilité et s’être excusée.