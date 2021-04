Chrissy Teigen parle du divorce de Kim Kardashian

. Famosa a révélé les détails du divorce de Kim Kardashian: qu’a dit Chrissy Teigen?

Chrissy Teigen révèle des faits sur le divorce de Kim Kardashian et Kanye West, et a déclaré que la star de Kardashian “a tout donné” pour essayer de faire en sorte que les choses se passent bien.

S’exprimant sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen, Teigen a déclaré: «J’ai certainement été en contact avec Kim plus que [mi esposo] a été en contact avec Kanye. Tout le monde connaît Kanye, c’est qu’il sort du filet. Il est difficile d’entrer en contact avec Kanye, mais Kim va bien. Je sais que Kim a tout donné pour tout. “

Elle a poursuivi: «Honnêtement, c’est dommage que cela n’ait pas fonctionné parce que j’ai vu qu’ils étaient une relation éternelle», a déclaré Teigen. “J’y ai vraiment pensé, mais je sais qu’elle a fait de son mieux.”

Voici ce que vous devez savoir:

Kanye West est “super bouleversé”

Le 19 avril, Vanity Fair a rapporté que Kanye West «n’est pas très satisfait de la façon dont le récit de son divorce avec Kim Kardashian se déroule dans les médias et aimerait que tout le monde sache qu’il était en fait celui qui voulait sortir le premier. .

Comme le rapporte l’article, lorsque le couple a annoncé pour la première fois leur séparation, des sources ont affirmé que c’était Kim qui avait mis fin au mariage.

Cependant, lorsqu’une source s’est entretenue avec Page Six plus tôt cette semaine, ils ont déclaré que West était «bouleversé» par la situation et que la famille Kardashian était une «énorme machine».

La source a ajouté: “En fait, c’est lui qui a dit pendant un an qu’ils n’avaient rien en commun à part les enfants et qu’il voulait sortir (de la relation) … Elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour essayer de sauver le mariage.”

La source a insisté sur le fait que West avait laissé Kardashian demander le divorce en premier «pour lui donner sa dignité».

Ils ont arrêté de se parler

Alors que les premières rumeurs suggéraient que les deux avaient mis fin aux choses en bons termes, une source a déclaré à Page Six en mars qu’ils ne parlaient plus.

En fait, la source a déclaré que les deux avaient arrêté de parler avant même de demander le divorce. «Même avant que Kim ne demande le divorce, Kanye a changé ses numéros et a dit: ‘Vous pouvez me contacter via ma sécurité.’ Malgré cela, elle lui fait confiance avec des enfants. Il les aime et voit beaucoup pour eux. Elle quitte la maison et il arrive et rejoint les enfants. Ils ont une armée de baby-sitters, donc la transition est facile. “

Les rapports, cependant, continuent d’être contradictoires, comme quelqu’un l’a dit à E! News, selon Vanity Fair, que Kim était “prête à demander le divorce pendant des mois …”.

Ils ont ajouté: «Kim était fatiguée d’attendre. Il a essayé de faire un essai. Je voulais faire ça l’année dernière. Cela lui a donné beaucoup de temps, mais il est maintenant temps de passer à autre chose. Il n’y a pas eu d’aventures. Personne n’a rien fait de mal. Ils se sont séparés”.

Quant à sa maison de Hidden Hills, Kim continue d’y vivre avec les quatre enfants du couple. Une source a déclaré à Page Six: «Kim possède tout le terrain autour de la maison, mais Kanye avait acheté la maison lui-même, puis ils ont partagé le coût des rénovations. Kim s’est battue pour garder l’endroit parce que c’est la maison de ses enfants, et elle a gagné. “

