Chrissy Teigen parle d’une éventuelle interview avec Oprah après un scandale d’intimidation, semble rire de l’idée que l’accusateur Courtney Stodden pourrait être impliqué

Courtney Stodden, qui a figuré dans plusieurs émissions de téléréalité depuis son adolescence, a été l’une des premières célébrités à affirmer qu’elle s’était sentie harcelée par Chrissy Teigen dans le passé. Dès le mois de mars de cette année, Stodden a publié plusieurs des vieux tweets de Teigen de 2011 (lorsque Stodden avait 17 ans), disant « Je te déteste » et suggérant une « sieste » parmi eux. Cela a depuis dégénéré en un véritable scandale avec d’autres tweets et commentaires de Teigen sur des célébrités, comme Farrah Abraham et Lindsay Lohan, étant découverts.