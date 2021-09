Chrissy Teigen partage la lutte corporelle post-partum après une perte de grossesse

Chrissy teigen réfléchit à sa lutte corporelle post-partum près d’un an après avoir subi une fausse couche.

Le samedi sept. 18, l’auteur du livre de cuisine Cravings a partagé un message émotionnel sur ce qu’elle a vécu depuis qu’elle et John legend a perdu son fils Jack. À l’époque, Chrissy était enceinte de 20 semaines.

“C’est vraiment bizarre quand vous perdez un bébé et que votre corps s’arrête dans le temps”, a commencé la légende de la star de 35 ans. « Habituellement, vous gagneriez vos ‘yumyums, je suis praaaagnant !’ poids, puis mettre le poids de votre petit bébé. Ensuite, idéalement, vous auriez votre bébé. Et vous le nourririez de vos seins et votre corps saura se charger et faire ce qu’il fait pour vous remettre dans le combat forme, quelle qu’elle soit, pour le temps que cela prendra (F – K un snap-back). “

Elle a poursuivi: “Mais mec. Quand vous perdez un bébé à mi-chemin, votre corps s’arrête. Il n’a rien à faire. Personne à nourrir. Et vous êtes juste… coincé.”