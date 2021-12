Chrissy Teigen partage une photo des résultats de sa chirurgie de greffe de sourcils

Chrissy Teigen se dirige vers 2022 avec de sérieux objectifs frontaux. Un mois après avoir révélé qu’elle avait subi une greffe de sourcils, le mannequin de 36 ans est revenu sur les réseaux sociaux mercredi pour montrer les résultats de la procédure esthétique. Dans une courte vidéo partagée sur son compte sous-titrée, « Bienvenue, nouveaux sourcils !!!! » un Teigen sans maquillage a donné aux fans un gros plan de ses sourcils maintenant beaucoup plus fournis. La vidéo a depuis été supprimée, mais on ne sait pas pourquoi.

La chirurgie de greffe de sourcils est une procédure esthétique dans laquelle les poils de l’arrière de la tête d’un patient sont prélevés et placés sur le visage pour créer des sourcils plus fournis. Teigen a révélé pour la première fois en novembre qu’elle avait subi la procédure, à l’époque sous-titrant une photo postopératoire d’elle-même: « Je ne porte jamais de maquillage si je peux l’éviter, alors j’étais tellement excitée pour cette opération de greffe de sourcils. » Elle a ensuite partagé plusieurs autres images d’elle-même.

Chrissy Teigen montre de «nouveaux poils de sourcils» après une greffe de sourcils https://t.co/ERN0UGoRjK pic.twitter.com/QQShXs4Kf5 – Page Six (@PageSix) 30 décembre 2021

Dans une deuxième diapositive, l’auteur de Cravings a offert une autre vue de ses sourcils postopératoires, qualifiant les résultats de « fous », partageant, « ils ont l’air si cool. Il a coiffé les sourcils ici pour les égaliser. Fou ! » Elle a poursuivi en déclarant dans un troisième clip, « un peu sombre à cause du crayon mais c’est tellement cool d’avoir à nouveau des sourcils ». Elle a également averti les adolescents de « ne pas les arracher tous comme je l’ai fait !! »

Pour la procédure, Teigen a rendu visite aux Drs. Jason Diamond et Jason Champagne. Diamond a parlé de la procédure dans son propre article, partageant que « les sourcils jouent un rôle important dans l’esthétique du visage. Ils encadrent les yeux et peuvent soit être un atout pour les yeux, soit être la partie ennuyeuse de votre matinée vous devez passer dix minutes à remplir. Diamond a poursuivi en notant qu’il connaissait « trop ​​de gens », y compris « des générations entières », qui ont « soit des sourcils trop épilés dans le cadre de la tendance, soit des sourcils qui s’amincissent avec le temps ». Diamond a expliqué que la chirurgie de greffe de sourcils « est une procédure où nous sommes d’accord sur la forme, la densité, etc., et les compétences partent de là ».

La nouvelle de la procédure cosmétique de Teigen n’a pas été bien accueillie par certains sur les réseaux sociaux lorsqu’elle l’a annoncée pour la première fois en novembre. L’annonce a suscité un flot de critiques de la part de ceux qui qualifiaient Teigen de « déconnecté de la réalité ». Répondant au contrecoup de l’époque, Teigen a demandé : « Pourquoi les gens sont-ils si f-ing exaspérés par la moindre petite chose que je fais ? Vous allez vous donner une crise cardiaque. »