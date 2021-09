Chrissy Teigen rend hommage à son fils décédé un an après son décès .

John legend et Chrissy Teigen les fans étaient ravis de découvrir que le couple attendait leur troisième enfant ensemble.

Teigen a fait ses débuts avec son baby bump dans le monde dans le clip de Legend pour son single “Wild” en août 2020. Mais un peu plus d’un mois plus tard, le couple connaîtrait une perte dévastatrice, avait précédemment rapporté le Grio.

Le 30 septembre 2020, Teigen a partagé avec ses millions de fans Instagram que le bébé, un garçon qu’ils ont nommé Jack, n’a pas survécu. Teigen a pleuré sur les photos en noir et blanc qui entouraient mon équipement médical et Legend la soutenait. Elle a même partagé la photo déchirante de son bébé Jack dans ses bras.

L’ancienne mannequin, qui a parlé ouvertement de sa bataille contre l’endométriose, a déjà été mise au lit et bientôt hospitalisée pour des saignements excessifs. «En ces jours les plus sombres, nous pleurerons, nous pleurerons. Mais nous allons nous étreindre et nous aimer plus fort et nous en sortir », a-t-elle écrit dans le post annonçant leur perte.

Maintenant, elle pleure la perte de son bien-aimé Jack un an plus tard.

“Il y a un an, vous m’avez fait la plus grande douleur que je puisse imaginer pour me montrer que je pouvais survivre à tout, même si je ne le voulais pas”, a-t-elle écrit mercredi dans un post Instagram. “Je n’ai pas pu prendre soin de toi mais tu es venu et est parti pour que je m’aime et que je prenne soin de moi parce que nos corps sont précieux et la vie est un miracle. ils m’ont dit que ça deviendrait plus facile mais oui, ça n’a pas encore commencé. maman et papa t’aiment pour toujours.

Dans un essai pour Medium en octobre dernier, Teigen a expliqué que Jack avait dépassé la moitié de sa grossesse.

« Mes saignements devenaient de plus en plus abondants », a-t-elle écrit. « Le fluide autour de Jack était devenu très bas – il était à peine capable de flotter. À certains moments, j’ai juré qu’il était si bas que je pouvais m’allonger sur le dos et sentir ses bras et ses jambes à l’extérieur de mon ventre.

Teigen a déclaré qu’on lui avait alors dit l’inévitable.

“Après quelques nuits à l’hôpital, mon médecin m’a dit exactement ce que je savais qui allait arriver – il était temps de dire au revoir”, a-t-elle écrit. « Il ne survivrait tout simplement pas à cela, et si cela durait plus longtemps, je ne le ferais peut-être pas non plus. Nous avions essayé des sacs et des sacs de transfusions sanguines, chacun passant par moi comme si nous n’avions rien fait du tout.

Récemment, l’auteur du livre de cuisine s’est à nouveau ouvert sur les changements survenus dans son corps depuis sa dernière grossesse, notant qu’elle sentait son corps « s’arrêter dans le temps ». Elle dit aussi qu’elle ne pourra jamais porter un autre enfant toute seule.

« Quand vous perdez un bébé à mi-chemin, votre corps fait une pause. Cela n’a rien à voir. Personne à nourrir », a-t-elle écrit dans un long article plus tôt ce mois-ci. « Et tu es juste… coincé. Coincé avec des seins flasques qui se préparaient à devenir des sacs de lait, un ventre prêt à cuire. Je mentirais si je disais que cela ne craint pas. Non seulement tu es euhmm extrêmement, diaboliquement triste de ce qui aurait pu être, mais tu as ce rappel quotidien à chaque fois que tu te regardes dans le putain de miroir.

