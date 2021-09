Chrissy Teigen rend hommage au “fils que nous avons presque eu” dans un message déchirant

Chrissy teigen partage un hommage émouvant à son fils décédé Jack.

Le mardi sept. Le 28 janvier, la star de 35 ans s’est rendue sur Instagram pour honorer Jack un an après elle et son mari John legend subi la douloureuse perte de grossesse. Le premier anniversaire est également tombé le jour de la Journée nationale des fils 2021.

Plus tôt dans la journée, Chrissy avait partagé un carrousel de photos en hommage à la fête des fils Milliers, 3 ans, et elle a également plaisanté en disant que Miles pourrait un jour comparer ce message à celui de la Journée nationale des filles qu’elle avait récemment fait pour Lune, 5, le samedi, sept. 25.

Ensuite, la co-animatrice de Lip Sync Battle a partagé une photo d’elle-même il y a un an en train de sangloter dans son lit d’hôpital alors que John la réconfortait. Elle était alors enceinte de 20 semaines.

“et au fils que nous avons failli avoir”, a écrit Chrissy en légende. “Il y a un an, tu m’as donné la plus grande douleur que je puisse imaginer pour me montrer que je pouvais survivre à tout, même si je ne le voulais pas. Je n’ai pas pu prendre soin de toi mais tu es venu et est allé me ​​chercher m’aimer et prendre soin de moi car nos corps sont précieux et la vie est un miracle.”