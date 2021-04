Chrissy Teigen révèle que Meghan Markle l’a soutenue lorsqu’elle a perdu son bébé

Le gourou de la cuisine insiste sur le fait que l’ancienne actrice – qui attend actuellement une fille avec le prince Harry – est une “personne merveilleuse” et ne comprend pas comment tant d’histoires ou de rumeurs peuvent circuler suggérant le contraire. “Elle a été très gentille avec moi depuis lors. nous nous sommes d’abord mis en contact, elle m’a écrit au sujet de mon bébé, Jack, et du sentiment de perte.

Chrissy Teigen et John Legend. (Instgram / Chrissy Teigen)

Mais oui, elle est vraiment merveilleuse et si gentille … elle est aussi gentille que tout le monde le dit. Pour cette même raison, quand vous voyez tout ce qui se passe, vous vous dites: «Mon Dieu, qu’arrive-t-il aux gens qui essaient de leur donner l’air mauvais ou fous alors qu’en réalité ils sont aussi gentils que tout le monde le dit? ». Et oui, c’est une personne vraiment merveilleuse », a déclaré l’ancien mannequin dans« Watch What Happens Live ».

Au début, Chrissy n’a pas vu l’interview qu’Harry et Meghan ont donnée à Oprah lors de sa diffusion en mars dernier, mais elle a entendu les déclarations du couple sur le manque d’aide que la duchesse de Sussex aurait reçue lorsqu’elle a commencé à expérimenter des pensées suicidaires. ou des commentaires qui auraient été faits sur la couleur de peau possible de votre enfant.