Chrissy Teigen révèle qu’elle voyage avec les cendres de feu son fils Jack

Chrissy Teigen a révélé dans une nouvelle interview qu’elle et sa famille voyageaient avec les cendres de son défunt fils Jack. Teigen a perdu le bébé Jack après avoir été hospitalisée en septembre 2020 pendant sa grossesse. En octobre, un an après sa fausse couche, Teigen a organisé un service commémoratif, aux côtés de son mari, le chanteur John Legend et de leurs enfants, Luna et Miles. Cette semaine, Teigen a dit à Scary Mommy qu’ils n’avaient jamais hésité à expliquer à leurs enfants ce qui était arrivé à Jack, et ils lui rappelaient souvent de ne pas « oublier bébé Jack » lorsqu’ils devaient voyager.

« À l’école, quand ils dessinent des choses, ils le dessinent comme un ange », a déclaré Teigen à propos de Luna et Miles. Ils parlent « beaucoup » de Jack et leur famille s’est « sentie à l’aise » avec Jack toujours là. C’est parce qu’ils voyagent souvent avec ses cendres. « Que nous partions en vacances ou quelque chose du genre, ils disent toujours : ‘N’oublie pas bébé Jack' », a expliqué Teigen. « Et puis je dois l’emballer. Et puis nous arrivons là où nous allons, ils disent: » Oh mon Dieu, il doit avoir soif. Cela peut sembler fou pour les gens, mais ils mettront un petit verre d’eau à côté de sa petite boîte de cendres. Et ils aiment vraiment en faire partie. «

Plus tôt dans l’interview de Scary Mommy, Teigen a déclaré que Luna, 5 ans, savait « tout » sur ce qui se passait. Lorsque Teigen sortait de la salle de bain, Luna demandait à sa mère si elle saignait encore. « Donc, il n’y aurait pas d’échappatoire, même si je le voulais », a déclaré Teigen. Le couple a dit à Luna et Miles, 3 ans, qu’elle avait perdu Jack, mais ce n’est que lorsque ses cendres sont revenues qu’ils ont vraiment compris qu’il « n’avait pas survécu ».

« C’était quelque chose pour eux de pouvoir raconter une histoire, où nous pourrions dire: » OK, Jack est ici et il va rester avec nous. Et peut-être qu’un jour nous pourrions le libérer. Et il aime que nous pense toujours à lui, et il aime que nous soyons toujours émus pour lui, mais plus que tout, il aime que nous parlions de lui. Cela le rend vraiment excité et vraiment heureux », se souvient Teigen. « Donc, ils savent qu’il fait toujours partie de nos vies. »

Cependant, Teigen n’est pas sûre que ses enfants comprendront jamais complètement ce qui s’est passé, car elle ne le comprend toujours pas complètement elle-même. Elle a demandé à plusieurs reprises à son médecin ce qui avait causé un décollement placentaire. « [The doctors] étaient comme: ‘Nous aurions physiquement manqué de sang à l’hôpital. Allions-nous faire ça pendant 20 semaines à l’hôpital ?’ C’est toujours quelque chose avec lequel j’arrive à accepter, pourquoi nous avons abandonné », a-t-elle déclaré. Chaque fois que ses enfants, elle est « dans un funk », la première chose qu’ils demandent est: « Est-ce bébé Jack? » a ajouté Teigen.

Ailleurs dans la nouvelle interview, Teigen a expliqué comment elle a géré le contrecoup de l’intimidation auquel elle a été confrontée plus tôt cette année. Courtney Stodden a partagé des captures d’écran d’anciens tweets et messages privés que Teigen leur a envoyés en 2011 lorsqu’ils étaient mariés à Doug Hutchison, leur disant de se suicider. Le créateur de mode Michael Costello et la star de la télé-réalité Farrah Abraham ont également accusé Teigen de les avoir intimidés. Teigen s’est excusé et a admis avoir fait de la cyberintimidation après que Stodden se soit manifesté, mais elle a accusé Costello d’avoir falsifié les messages qu’elle lui aurait prétendument envoyés. au milieu du scandale, Teigen a dit à Scary Mommy qu’elle s’en était sortie en travaillant sur un nouveau livre de cuisine, Cravings: All Together: Recipes to Love, qui sortira le 26 octobre.

« Quand tout s’est passé, tout ce que je voulais, c’était des recettes réconfortantes, alors j’ai décidé que je voulais être complètement immergé dans ce processus de livre de cuisine », a déclaré Teigen. « C’est drôle parce que le [process of writing] Hungry for More était en quelque sorte – il y avait des épisodes de dépression incroyable après l’accouchement. J’étais là physiquement pour ça, mais je n’étais pas forcément là mentalement. Celui-là, j’en avais besoin pour survivre. »