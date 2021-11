Chrissy Teigen se demande si Kim Kardashian sort avec Pete Davidson

Kim Kardashian a-t-elle un partenaire ? C’est ce que disent Teigen et Legend 0:50

. – Chrissy Teigen dit qu’elle n’a aucune idée si Kim Kardashian et Pete Davidson sont en couple, mais elle a quelque chose à dire à ce sujet.

Teigen et son mari, le chanteur John Legend, sont des amis proches de Kardashian et Kanye West. Kardashian a demandé le divorce en février.

Kardashian a récemment été aperçu avec la star de « Saturday Night Live », Pete Davidson, et ils ont même été photographiés se tenant la main sur des montagnes russes.

TMZ a rencontré Teigen et Legend et a interrogé le couple sur la relation possible entre Kardashian et Davidson.

« Tout le monde me le demande, je n’en ai aucune idée », a déclaré Teigen en riant. « Je ne sais pas du tout. »

Lorsqu’on lui a demandé si un comédien serait un bon choix pour Kardashian, Teigen a déclaré: « Les gars drôles font beaucoup de choses. »

« Regarde John, » dit-elle, se référant à son mari. « C’est hilarant. »

« Qui ne veut pas être amoureux d’un gars drôle ? », a ajouté Legend.

Teigen a réitéré qu’il ne sait pas si Kardashian et Davidson sont en couple et qu' »il les laissera faire ».

Quant à la possibilité de se rencontrer pour une double date, Teigen a déclaré qu’il ne serait pas déçu.