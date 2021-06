Chrissy Teigen s’éloigne du rôle dans une émission Netflix au milieu d’un scandale d’intimidation 10z viral

Le contrecoup s’est poursuivi pour Chrissy Teigen après qu’il a été révélé le mois dernier qu’elle avait intimidé un adolescent il y a plus de dix ans,

Il a été rapporté récemment que Teigen s’est maintenant éloigné d’un rôle de voix off invité dans la comédie Netflix Never Have I Ever, qui se concentre sur l’angoisse des adolescents.

Teigen a apparemment pris la décision de quitter le rôle, ce qui se serait produit dans un épisode, selon un porte-parole de la série.

Le célèbre joueur de tennis John McEnroe a été présenté dans une narration en voix off la saison précédente pour le personnage de Maitreyi Ramakrishnan, Devi.

Le scandale a bouleversé sa carrière et l’a tenue à l’écart des réseaux sociaux. Au cours du week-end, cependant, elle est apparue sur une photo publiée sur le compte Instagram de son mari John Legend.

Candance Owens a annoncé que Macy’s avait supprimé les ustensiles de cuisine de Chrissy Teigen de son site Web.

« Je suis heureux d’annoncer qu’à compter de ce soir, Macy’s a supprimé la gamme d’ustensiles de cuisine de Chrissy Teigen de son site Web. Merci @Macys d’avoir fait ce qu’il fallait. Le suicide chez les adolescentes n’est pas une blague. Merci à tous les médias d’avoir largement couvert cette histoire. »

Teigen a souvent poussé son Trolling trop loin. Il y a quelques mois, elle a annoncé qu’elle quittait Twitter et a brièvement supprimé son compte parce que les gens étaient trop méchants avec elle.

Courtney Stodden, l’une des nombreuses personnes que Chrissy a attaquées, l’a trouvée très hypocrite.

