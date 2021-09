Chrissy Teigen vient de publier une photo assez maladroite et peu flatteuse (pour prouver un point)

in

La plupart des célébrités ont des équipes de personnes qui les aident à conserver leur apparence apparemment impeccable, en particulier lorsqu’il s’agit d’événements publics et même de publications sur les réseaux sociaux. En conséquence, les célébrités ne semblent parfois même pas être de vraies personnes vivant de vraies vies. En réalité, cependant, ils se réveillent avec des croustilles aux yeux et de la bave séchée sur le visage, tout comme nous. De toute évidence, Chrissy Teigen n’hésite pas à ressembler à une vraie personne, même si elle peut certainement bien nettoyer et ressembler à une véritable déesse dans le processus.