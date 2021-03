Pour beaucoup de gens sur Twitter, cela a vraiment ressenti comme la fin d’une époque. Chrissy Teigen a rejoint la plate-forme en mai 2009 et est devenue très connue pour ses réactions aux émissions populaires, ses commentaires amusants sur de nombreux aspects de la vie et, bien sûr, tous ces clap backs spirituels et tranchants. Son Twitter est maintenant désactivé, alors elle s’est rendue sur Instagram pour révéler sa décision de quitter encore plus en détail, en disant, en partie: