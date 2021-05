Christian College doit permettre aux hommes biologiques de partager des dortoirs et des douches avec des femmes ⋆ .

par Veronika Kyrylenko, The New American:

Un juge fédéral a rejeté une demande du College of the Ozarks d’être exempté d’une directive administrative Biden qui permet aux hommes biologiques qui «s’identifient» comme des femmes de vivre dans des dortoirs pour femmes et de partager avec elles des espaces privés tels que des douches.

Le juge fédéral Roseann Ketchmark a statué contre l’école chrétienne le 19 mai, affirmant que le tribunal ne pouvait pas offrir de recours à l’école parce qu’il n’y avait pas de blessure spécifique. En d’autres termes, attendez que les jeunes femmes qui se douchent avec des hommes mentalement confus soient harcelées, puis nous parlerons. Ketchmark a rejeté la demande d’injonction et d’ordonnance d’interdiction temporaire de l’école alors que son action en justice contre l’administration Biden se poursuivait.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Étant donné que les collèges reçoivent de l’argent du gouvernement sous forme de prêts étudiants, de subventions et de contrats, ils sont soumis à des lois sur le logement équitable qui garantissent que les personnes LGBTQ sont «protégées contre la discrimination» dans les logements financés par le gouvernement fédéral, même si cela signifie, apparemment, de la discrimination contre les personnes qui s’identifient à leur sexe biologique.

Le collège a intenté une action en justice contre l’administration Biden en avril après que le ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) a publié une directive déclarant qu’il «administrera et appliquera la loi sur le logement équitable pour interdire la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, »Qui obligerait les collèges et les universités à ouvrir des dortoirs et d’autres espaces spécifiques au sexe aux personnes du sexe opposé.

La directive est intervenue après que le président Biden a publié son «décret sur la prévention et la lutte contre la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle».

L’école avait fait valoir que le gouvernement ne pouvait pas forcer une école religieuse privée à placer des hommes dans des dortoirs pour femmes et a qualifié la directive de violation des croyances religieuses de l’école.

«Pendant des décennies, le Collège a interdit aux étudiants masculins de vivre dans des dortoirs pour femmes, et vice versa, que ces étudiants s’identifient ou non à leur sexe biologique. Le Collège sépare également les espaces intimes tels que les douches et les salles de bain dans ses dortoirs », lit-on dans le procès de l’école.

Le procès affirme que «les agences participant au programme d’aide au Fair Housing Act doivent soit administrer une loi qui interdit explicitement la discrimination en raison de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle, soit appliquer sa loi sur le logement équitable d’une manière compatible avec Bostock», faisant référence à une décision suprême de 2020. Décision du tribunal.

Les directives de l’administration Biden en matière de discrimination ont été rédigées après que la Cour suprême a statué l’année dernière dans Bostock c. discrimination sexuelle.

Comme l’a rapporté OzarkFirst, lors de l’audience publique, les avocats du collège de l’Alliance Defending Freedom (ADF) ont également fait valoir que le sexe biologique devrait être la seule définition du sexe. Ryan Bangert, avec l’avocat principal de l’ADF, a déclaré que l’acte de Biden pourrait causer un préjudice.

«La politique mise en avant par le président Biden oblige le Collège des Ozark à ouvrir ses dortoirs aux membres du sexe opposé», a déclaré Bangert. «La loi sur le logement équitable interdit depuis longtemps la discrimination pour plusieurs motifs, dont le sexe. Mais en redéfinissant le sexe, l’administration Biden déforme la loi sur le logement équitable pour nuire directement aux jeunes femmes.

«Il ne fait aucun doute que ce [HUD directive] crée de graves conséquences », a déclaré Julie Blake, une autre avocate de l’ADF.

Lors de l’audience, Blake a soutenu que la directive était un «changement de règle» qui était exécutoire et que l’Ordre voulait y remédier avant toute plainte. «Le collège n’a pas besoin d’attendre une poursuite ou une mesure d’application effective avant de contester la constitutionnalité d’une loi.

Les avocats du ministère de la Justice ont défendu la politique de l’administration Biden.

James Luh, un avocat du ministère de la Justice, a déclaré que le collège devrait avoir à montrer que la politique anti-discrimination était plus préjudiciable, affirmant que l’école ne présentait pas de préjudice suffisant pour entrer en justice. Il a ajouté que le collège n’avait pas cité de véritable plainte.

Le non-respect de la directive de l’administration Biden expose le Collège des Ozarks au risque de se voir infliger des amendes allant jusqu’à six chiffres, selon Valerie Coleman, directrice des communications du collège.

Les administrateurs de l’école ont déclaré qu’ils comptaient faire appel de la décision de Ketchmark.

«Bien que nous soyons déçus de la décision d’aujourd’hui, nous prévoyons faire appel pour que les écoles ne soient pas obligées d’ouvrir les dortoirs des filles aux hommes et de violer leurs croyances religieuses», a déclaré Coleman et a promis de continuer à se battre.

Les collèges sont récemment devenus un champ de bataille dans la lutte agressive pour les privilèges LGBTQ. Plus tôt en avril, la National Collegiate Athletic Association (NCAA), l’organisation à but non lucratif qui régit les sports universitaires, a menacé de retirer les matchs de championnat des écoles des États qui adoptent des lois anti-LGBTQ. Et à la fin du mois de mars, des étudiants LGBTQ ont intenté un recours collectif fédéral contre le ministère américain de l’Éducation, affirmant avoir été victimes de discrimination dans 25 collèges chrétiens. Les plaignants affirment que les collèges violent leur droit de ne pas subir de discrimination tandis que les écoles soutiennent qu’elles ont droit à une exemption religieuse de la loi fédérale sur les droits civils connue sous le nom de Titre IX.

En savoir plus @ TheNewAmerican.com