Christian Cowan RTW printemps 2022 – WWD

Les collections et les expériences de la semaine de la mode de Christian Cowan apportent continuellement une sensation joyeuse et énergique qui est vraiment unique en son genre. Ses vêtements dégagent la même ambiance fabuleuse et sans vergogne et le printemps n’a pas fait exception.

Avant son défilé dans les coulisses, Cowan a encouragé ses mannequins à se lancer. Chacun a émergé de manière dynamique dans une multitude de modes étincelants, sexy, en cotte de mailles, à plumes, transparents, volumineux, audacieux et festifs tout en soufflant des baisers, en virevoltant, en interagissant avec le public et en se sentant vraiment.

Le regard: Un groupe d’enfants du club affichant leurs styles individuels avec beaucoup de glamour, de sensualité et une attitude féroce.

Citation à noter : “C’est un groupe de femmes différentes qui vont à la même fête”, a expliqué Cowan dans les coulisses. « C’est un enfant du club qui rencontre le client Saks ; c’est extra, c’est bruyant, c’est la fête des sorties, des vaccins, du bon temps !

Pièces clés : Minijupes recouvertes de strass et shakers à gogo ; robes moulantes révélatrices; un certain nombre d’options volumineuses (soit à travers la silhouette ou les accents poufs et à plumes).

Les plats à emporter : Le spectacle s’est ouvert avec la version de Cowan d’un LBD, qui était recouvert de paillettes avec des découpes d’étoiles sur la poitrine et surmonté d’un chapeau à plumes grandiose, et s’est terminé avec Winnie Harlow dans un ensemble blanc embelli de style club-kid, de style mariée avec des plumes emblématiques panaches. Alors que tout le reste comprenait une grande variété d’idées, elles étaient toutes canalisées dans un seul message partisan.