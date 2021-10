Christian Danner qualifie le punt de pneu sec d’Istanbul de Sebastian Vettel de « complètement stupide »

L’ancien pilote de F1 Christian Danner ne peut pas comprendre la décision de Sebastian Vettel d’essayer le pneu sec lors du Grand Prix de Turquie.

De la bruine et du brouillard ont persisté pendant une grande partie de dimanche à Istanbul Park, ce qui signifie que la course a commencé sur sol mouillé et que les pneus intermédiaires étaient nécessaires.

Les conditions ont fait en sorte que le processus de séchage de la piste était lent, mais même lorsque c’était le cas, le crossover n’est jamais arrivé pour que les pilotes passent aux pneus secs.

L’un d’eux a toutefois franchi le pas, c’est Vettel qui, au tour 38, a demandé à son équipe Aston Martin d’installer le composé moyen sec, un pari qui lui a laissé une adhérence nulle alors qu’il parcourait le circuit sur la pointe des pieds, comme s’il était fait de glace.

Ce tour était suffisant, Vettel revenant aux stands au tour suivant pour revenir aux intermédiaires.

Vettel franchirait finalement la ligne P18, mais Danner n’est pas sûr de ce que pensait le quadruple champion du monde.

« C’était complètement stupide », a-t-il déclaré lors du magazine AvD Motor & Sport sur SPORT1.

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Expliquant son processus de réflexion aux journalistes après la course, Vettel a déclaré: « Sur les intermédiaires, il ne restait plus rien, je pensais que les secs pourraient être aussi bons, mais je ne pouvais pas les roder et je n’avais tout simplement aucune adhérence, j’ai perdu tellement de temps, ne pouvait pas les faire fonctionner.

« C’était pire que ce à quoi je m’attendais. Même s’il était encore un peu humide ici et là, ou mouillé – comme je l’ai dit, l’essentiel est que je ne puisse pas casser le pneu et ensuite vous glissez.

Le compatriote allemand de Vettel, Mick Schumacher, a connu un week-end solide, faisant des merveilles dans son Haas pour se qualifier pour la Q2.

Et bien qu’il terminerait la course P19, en grande partie à cause du contact avec Fernando Alonso dont l’Espagnol a accepté le blâme, Danner pense toujours que Schumacher peut tirer un coup de pouce de sa confiance en lui en Turquie.

« C’était vraiment une amélioration en qualifications. Était-ce dû aux caractéristiques de la piste ? Mais vous devez le prendre pour le moment, il a très bien géré cela », a déclaré Danner.

« Le plus important pour lui, c’est qu’il reçoive un coup de pouce psychologique. Ce sont les petites choses qui sont extrêmement importantes pour un pilote de course. »