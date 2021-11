Christian Eriksen a été conseillé de se retirer du football après sa crise cardiaque à l’Euro 2020 par Fabrice Muamba.

La star de l’Inter Milan a fait un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture du tournoi du Danemark contre la Finlande, mais a miraculeusement survécu.

Ce que cela signifie pour la carrière de joueur d’Eriksen n’est pas clair, mais il a beaucoup de chance d’être en vie

Il n’a pas encore exclu un retour, cependant, les autorités italiennes du football ont récemment interdit à son club de le jouer cette saison.

Muamba a fait un arrêt cardiaque alors qu’il jouait pour Bolton en mars 2012 et s’est étonnamment rétabli, mais a annoncé sa retraite du football plus tard dans l’année.

Et Muamba pense que l’ancien milieu de terrain de Tottenham serait sage de faire de même.

« Vous devez voir la situation dans son ensemble », a déclaré Muamba à talkSPORT. « Une fois que vous souffrez quelque chose comme ça, ce n’est plus à propos de vous, c’est à propos des gens autour de vous.

La crise cardiaque de Muamba l’a laissé « en fait mort » pendant 78 minutes, mais il a étonnamment survécu à l’épreuve

« Être impliqué dans un sport très intense comme le football est une autre situation difficile parce que vous avez des hauts et des bas et ce n’est pas bon pour le cœur.

« Moi personnellement, je lui conseillerais : tu as joué le jeu au plus haut niveau, tu as gagné des trophées, serre la main de tout le monde et fais autre chose de ta vie.

« Chaque fois que vous retournez sur le terrain, vous mettez beaucoup de gens en danger, ce n’est pas à propos de vous maintenant.

« J’ai fait ce qu’il fallait faire. Les gens me demandent si je suis contrarié mais je ne le suis pas dans le sens où je suis venu du Congo en Afrique en Angleterre et je n’ai jamais su que je deviendrais footballeur. Pour moi de jouer le jeu en Angleterre, j’ai vécu le rêve.

Muamba est en paix avec le fait de devoir se retirer du football plus tôt que prévu

« Ce match m’a été retiré, non pas parce que j’étais un mauvais joueur, mais à cause d’un accident sur lequel je n’avais aucun contrôle, mais j’ai quand même pu vivre le rêve. Je peux toujours profiter de la vie et faire ce que je dois faire.

« Ce n’est pas la fin du monde. Il y a plus de choses à faire dans la vie.

Les problèmes cardiaques chez les footballeurs sont malheureusement un sujet d’actualité, Sergio Aguero ayant été contraint de quitter le FC Barcelone ce week-end en raison de difficultés respiratoires.

Il a depuis été révélé que l’attaquant a un problème avec son cœur qui le met hors de combat pour les trois prochains mois au moins.

Aguero est passé par «un processus diagnostique et thérapeutique» avec un problème cardiaque

Muamba a déclaré qu’il y avait une « similitude » entre son cas et celui de l’ancien homme de Manchester City, mais ne voulait pas encore tirer de conclusions.

« Avec Sergio, il ne s’est pas effondré sur le terrain », a ajouté Muamba. « Chaque situation est différente, mais vous pouvez voir qu’il y a une similitude là-dedans – trois mois peuvent devenir cinq mois.

« S’il peut ressentir une douleur dans la poitrine, cela signifie-t-il que lorsque vous reviendrez, vous la ressentirez à nouveau ? Je peux voir comment ça se passe mais je ne veux pas encore tirer de conclusions hâtives. Mais il y a une similitude ici.

« Je prie pour le revoir jouer au football, mais je ne serai pas le seul à dire qu’il devrait retourner jouer parce que vous mettez beaucoup de gens en danger. »