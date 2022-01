Christian Eriksen a qualifié de « courageux » après avoir révélé son rêve de Coupe du monde alors que la légende de Tottenham, Glenn Hoddle, admet qu’il serait fantastique de voir la star du Danemark revenir

Glenn Hoddle a admis que Christian Eriksen serait incroyablement courageux de revenir au football au plus haut niveau.

Le joueur de 29 ans a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors du match de l’Euro 2020 du Danemark contre la Finlande en juin dernier.

getty

L’arrêt cardiaque d’Eriksen lors de l’Euro 2020 a secoué le monde du football

Il a depuis été équipé d’un défibrillateur automatique implantable (DCI) et n’a pas joué depuis l’incident.

Eriksen a quitté l’Inter Milan le mois dernier et s’entraîne seul alors qu’il cherche à trouver un nouveau club mais souhaite revenir au football.

« Mon objectif est de jouer la Coupe du monde au Qatar », a déclaré Eriksen dans une interview. « Je veux jouer. Cela a toujours été mon état d’esprit. C’est un objectif, un rêve.

« Que je sois choisi est une autre chose. Mais c’est mon rêve de revenir. Je suis sûr que je peux parce que je ne me sens pas différent. Physiquement, je suis de retour en pleine forme.

La légende de Tottenham Hoddle, qui a lui-même subi un arrêt cardiaque en 2018, a rejoint talkSPORT mercredi matin et a rendu son verdict sur les plans d’Eriksen.

Instagram @chriseriksen8

Eriksen a été équipé d’un dispositif de démarrage cardiaque

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: «C’est vraiment difficile de regarder de l’extérieur. La seule personne serait les médecins et lui-même qui sauraient s’il se sent assez bien et s’il veut prendre des risques.

« Un arrêt cardiaque, comme je l’ai découvert, est complètement différent d’une crise cardiaque. Le spécialiste m’a dit ‘Glenn, ton cœur est plus fort que jamais’.

«Je n’arrivais pas à comprendre et je me grattais la tête. Cela dépend de ce qui est arrivé au cœur.

«C’est presque comme si l’arrêt cardiaque était quelque chose, comme on me l’a expliqué, électrique et le cœur ressemble plus à votre plomberie. Ce sont deux choses distinctes, mais si l’une se coupe, cela affecte l’autre à un moment donné, en particulier s’il s’agit d’un arrêt cardiaque.

.

Hoddle a rejoint talkSPORT Breakfast et a parlé d’Eriksen

«Ça doit être individuel. Nous ne pouvons pas vraiment juger, mais il va devoir être très courageux pour aller de l’avant et le faire.

« J’aurais pensé qu’il se mettrait un vrai stress, du point de vue de l’entraînement, il devrait le faire d’abord bien sûr.

«D’une certaine manière, j’aimerais qu’il revienne et soit en bonne santé, c’est le principal pour sa famille et lui-même, mais ne serait-ce pas merveilleux si nous le voyions à nouveau jouer.

« Le football n’est pas aussi important que votre vie, mais ce serait une histoire fantastique. Lui seul a cette réponse, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.