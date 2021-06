Christian Eriksen est sorti de l’hôpital après une opération réussie, la star danoise a rendu visite à ses coéquipiers avant de rentrer chez elle avec sa famille

in

Christian Eriksen est sorti de l’hôpital après avoir subi une opération réussie, a-t-on annoncé.

La star danoise a survécu à un arrêt cardiaque lors de leur affrontement pour l’Euro 2020 avec la Finlande samedi dernier.

L’incident a bouleversé les fans de football du monde entier, mais il a heureusement survécu après avoir reçu la RCR sur le terrain.

Il a été révélé qu’il aurait un dispositif de démarrage cardiaque. Après l’opération réussie, le joueur peut maintenant commencer sa convalescence à la maison avec sa famille.

L’Association danoise de football a également déclaré qu’il avait passé du temps avec ses coéquipiers avant de rentrer chez lui.

Une déclaration disait : « Christian Eriksen a connu une opération réussie et a été aujourd’hui libéré du Rigshospitalet.

“Aujourd’hui, il a également rendu visite à l’équipe nationale à Helsinger et de là, il rentrera chez lui et passera du temps avec sa famille.”

Le rétablissement d’Eriksen commence maintenant

Eriksen a ajouté dans un communiqué : « Merci pour le nombre massif de salutations, cela a été incroyable à voir et à ressentir.

« L’opération s’est bien passée et je vais bien dans les circonstances.

« C’était génial de revoir les gars après le match fantastique qu’ils ont joué hier soir.

“Inutile de dire que je les encouragerai lundi contre la Russie.”

