Christian Eriksen ne rejouera probablement pas au football, selon un cardiologue

hristian Eriksen a la chance d’être en vie mais il est peu probable qu’il rejoue après avoir subi un arrêt cardiaque apparent lors du tournoi Euro 2020, selon un cardiologue sportif qui a déjà travaillé avec le footballeur à Tottenham.

Dans des scènes dramatiques à Copenhague, le milieu de terrain de 29 ans est tombé au sol au stade Parken peu avant la mi-temps du match du Danemark contre la Finlande et a été soigné sur le terrain avant d’être transporté à l’hôpital.

Le match du premier tour a été suspendu avec des joueurs des deux côtés en nette détresse avant de reprendre environ deux heures plus tard après qu’Eriksen aurait été dans un état stable. La Finlande a gagné 1-0.

Le professeur Sanjay Sharma, professeur de cardiologie du sport à l’Université St George de Londres, a déclaré que les organismes de football et les médecins étaient probablement “très stricts” pour autoriser Eriksen, qui fait maintenant partie du club italien de l’Inter Milan, à rejouer.

Le professeur Sharma, qui a travaillé avec Eriksen chez Spurs, a déclaré: «Il est clair que quelque chose a terriblement mal tourné.

«Mais ils ont réussi à le récupérer, la question est ce qui s’est passé? Et pourquoi est-ce arrivé?

“Ce gars a eu des tests normaux jusqu’en 2019, alors comment expliquez-vous cet arrêt cardiaque?”

Le professeur Sharma, qui préside le groupe de consensus d’experts cardiaques de la FA, a déclaré qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles un arrêt cardiaque aurait pu se produire, telles que des températures élevées ou une condition non identifiée.

Danemark Finlande Euro 2020 Football / AP

Mais il a déclaré que les rapports après le match selon lesquels Eriksen était éveillé à l’hôpital étaient “un très bon signe”.

“Je suis très heureux. Le fait qu’il soit stable et éveillé, ses perspectives vont être très bonnes », a-t-il déclaré à l’agence de presse PA.

« Je ne sais pas s’il rejouera un jour au football.

« Sans le dire trop crûment, il est mort aujourd’hui, bien que pour quelques minutes, mais il est mort et le professionnel de la santé lui permettrait-il de mourir à nouveau ? La réponse est non.”

Le professeur Sharma a ajouté: “La bonne nouvelle est qu’il vivra, la mauvaise nouvelle est qu’il arrivait à la fin de sa carrière, donc jouerait-il un autre match de football professionnel, je ne peux pas le dire.

« Au Royaume-Uni, il ne jouerait pas. Nous serions très stricts à ce sujet.

Danemark Finlande Euro 2020 Football / AP

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a eu du mal à retenir ses larmes lors de sa conférence de presse d’après-match et a révélé que son équipe avait le choix de terminer le match d’ouverture du Groupe B dans la nuit ou de revenir dimanche.

« C’était plus ingérable de devoir redémarrer demain. C’était plus ingérable que de repartir maintenant et de tout mettre derrière nous », a-t-il déclaré.

« Je ne pourrais pas être plus fier de cette équipe, qui prend bien soin les uns des autres.

«Il y a des joueurs là-dedans qui sont complètement finis émotionnellement. Des joueurs qui, un autre jour, n’ont pas pu jouer ce match. Ils se soutiennent mutuellement. Ce fut une expérience traumatisante. »

Danemark Finlande Euro 2020 Football / AP

Après l’effondrement d’Eriksen, ses coéquipiers ont formé un bouclier autour du joueur de 29 ans pendant qu’il était soigné et que les fans des deux pays ont scandé le nom du milieu de terrain.

Le monde du football s’est uni pour envoyer des messages de soutien à Eriksen et à sa famille. Sabrina Kvist Jensen, avec qui Eriksen a deux enfants, a été consolé sur la touche par d’autres joueurs danois et officiels de l’équipe tandis que le milieu de terrain était soigné.

L’Angleterre, qui entame dimanche sa campagne Euro 2020 contre la Croatie, devait tenir une conférence de presse samedi soir avec le capitaine Harry Kane aux côtés du manager Gareth Southgate.

Mais la Football Association a confirmé que la conférence de presse avait été annulée avec Kane, qui a passé huit saisons avec Eriksen à Tottenham, écrivant sur Twitter : « Chris. Je t’envoie tout mon amour à toi et ta famille. Reste fort mon pote.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont tweeté : « Des nouvelles encourageantes concernant Christian Eriksen, nous pensons tous à lui et à sa famille. Bravo à l’équipe médicale et (arbitre anglais) Anthony Taylor pour leur calme et leur rapidité d’action. W. “

Plus tard dans la soirée, le coéquipier du Danois à l’Inter Milan, Romelu Lukaku, a dédié son premier but lors de la victoire 3-0 de la Belgique sur la Russie à Eriksen en déclarant devant les caméras au bord du terrain : « Chris, je t’aime.

Il a déclaré plus tard à beIN SPORTS : « C’était difficile de jouer parce que mon esprit était avec mon coéquipier. J’espère qu’il est en bonne santé et je lui dédie cette performance.

« J’ai beaucoup pleuré parce que j’avais peur, évidemment. »

Pendant ce temps, la BBC s’est excusée à la suite de plaintes selon lesquelles elle aurait continué à diffuser alors qu’Eriksen recevait un traitement d’urgence.

“Nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont été contrariés par les images diffusées”, a déclaré le diffuseur dans un communiqué. “La couverture dans le stade est contrôlée par l’UEFA en tant que diffuseur hôte, et dès que le match a été suspendu, nous avons retiré notre couverture de l’antenne le plus rapidement possible.”

L’ancien attaquant de Tottenham, Gary Lineker, qui a animé la couverture du match en studio par la BBC, a déclaré: “En 25 ans de travail, ce fut l’émission la plus difficile, la plus pénible et la plus émouvante à laquelle j’ai jamais participé.”

Lineker a remercié ses collègues Alex Scott, Cesc Fabregas et Micah Richards, qui étaient à ses côtés pour leur « professionnalisme, chaleur et empathie ».

À propos de la couverture du diffuseur hôte, Lineker a déclaré: «Ils auraient dû rester sur une large partie du stade. Excuses.”

L’ancien joueur et manager de Tottenham, Glenn Hoddle, qui a subi un arrêt cardiaque alors qu’il travaillait dans les studios BT Sport en 2018, a tweeté : « Dieu merci, Christian va bien. Et à ceux qui ont fait la RCR, c’est simple, vous lui avez sauvé la vie comme je le sais si bien.

Fabrice Muamba, l’ancien milieu de terrain de Bolton qui s’est effondré après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un match télévisé de la FA Cup en 2012, a tweeté “S’il vous plaît Dieu” à la suite de l’incident.