Christian Eriksen envisage de revenir dans l’ancien club de l’Ajax pour continuer à jouer au football professionnel, après avoir appris qu’il ne pouvait pas jouer pour l’actuel Inter Milan.

C’est selon des informations en Italie, malgré les appels de Fabrice Muamba pour que l’international danois prenne sa retraite après son arrêt cardiaque à l’Euro 2020.

Ce que cela signifie pour la carrière de joueur d’Eriksen n’est pas clair, mais il a beaucoup de chance d’être en vie

Les fans de football ont montré leur soutien à Eriksen

L’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur a subi un arrêt cardiaque lors du match de groupe d’ouverture du Danemark contre la Finlande à l’Euro 2020 en juin, la star ayant reçu la RCR et choqué avec un défibrillateur sur le terrain avant d’être transporté à l’hôpital.

Eriksen a ensuite été équipé d’un DAI [Implantable cardioverter defibrillator] pour surveiller son rythme cardiaque, et il est hors de combat depuis.

Il est actuellement à l’Inter Milan et ne peut pas jouer pour le club en raison de la réglementation de la Serie A stipulant que les joueurs ne peuvent pas entrer sur le terrain avec un défibrillateur installé.

Mais, selon le média italien Corriere dello Sport, Eriksen est «tenté» de retourner dans l’ancien club de l’Ajax, où il pourrait reprendre l’action… et ne serait pas seul avec son état.

International néerlandais et ancien défenseur de Manchester United, Daley Blind a été équipé d’un DAI en décembre 2019 après avoir reçu un diagnostic d’inflammation du muscle cardiaque, et joue toujours au football avec l’Ajax.

Eriksen en action pour l’Inter et a remporté le titre de Serie A lors de la saison 2020/21 sous la direction du nouveau manager de Tottenham, Antonio Conte.

Eriksen est revenu rendre visite à ses coéquipiers de l’Inter Milan en août, mais on lui a dit qu’il ne pouvait pas jouer pour le club

Eriksen, 29 ans, a joué 60 fois pour l’Inter après avoir rejoint les Spurs en janvier 2020, aidant le club à remporter son premier titre de Serie A en 11 ans la saison dernière.

Une récente déclaration de l’Inter sur la situation d’Eriksen disait: « En ce qui concerne les droits d’enregistrement du joueur Eriksen, il convient de noter qu’à la suite d’une blessure grave survenue lors du Championnat d’Europe en juin 2021, le joueur a été temporairement inhibé par l’autorité médicale italienne. de l’activité sportive de la saison en cours.

« Bien que les conditions actuelles du joueur ne répondent pas aux exigences pour atteindre la forme physique sportive en Italie, la même chose pourrait être réalisée dans d’autres pays où le joueur pourrait reprendre une activité compétitive. »

Cependant, Eriksen a été conseillé par Fabrice Muamba de se retirer du jeu après sa crise de santé.

Muamba a subi une crise cardiaque en mars 2012 lors du match de Bolton en FA Cup contre Tottenham Hotspur, où son cœur s’est arrêté pendant 78 minutes.

Il a pris sa retraite du football plus tard dans l’année et, s’exprimant dans une interview exclusive avec talkSPORT, l’Anglais a exhorté Eriksen à prendre la même décision.

Kane et Eriksen ont été coéquipiers de Tottenham pendant six ans et demi

« Vous devez voir la situation dans son ensemble », a déclaré Muamba à White et Jordan.

« Une fois que vous souffrez de quelque chose comme ça, ce n’est plus à propos de vous, c’est à propos des gens qui vous entourent.

« Être impliqué dans un sport très intense comme le football est une autre situation difficile parce que vous avez des hauts et des bas et ce n’est pas bon pour le cœur.

« Moi personnellement, je lui conseillerais : tu as joué le jeu au plus haut niveau, tu as gagné des trophées, serre la main de tout le monde et fais autre chose de ta vie.

« Chaque fois que vous retournez sur le terrain, vous mettez beaucoup de gens en danger, ce n’est pas à propos de vous maintenant.

Fabrice Muamba a joué pour Bolton entre 2008 et 2012, avant de se retirer du football professionnel après avoir subi un arrêt cardiaque en mars 2012.

« J’ai fait ce qu’il fallait faire. Les gens me demandent si je suis contrarié mais je ne le suis pas dans le sens où je suis venu du Congo en Afrique en Angleterre et je n’ai jamais su que je deviendrais footballeur. Pour moi de jouer le jeu en Angleterre, j’ai vécu le rêve.

« Ce match m’a été retiré, non pas parce que j’étais un mauvais joueur, mais à cause d’un accident sur lequel je n’avais aucun contrôle, mais j’ai quand même pu vivre le rêve. Je peux toujours profiter de la vie et faire ce que je dois faire.

« Ce n’est pas la fin du monde. Il y a plus de choses à faire dans la vie.