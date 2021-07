Christian Eriksen photographié pour la première fois depuis sa sortie de l’hôpital après un arrêt cardiaque

Christian Eriksen, 29 ans, a souri à la caméra avec un jeune fan ravi (Photo: Reutrers)

La star danoise Christian Eriksen avait l’air de bonne humeur dans sa première photo publique depuis sa sortie de l’hôpital après son arrêt cardiaque sur le terrain le mois dernier.

Le milieu de terrain a dû être réanimé avec un défibrillateur devant la foule lors du match d’ouverture de son pays à l’Euro 2020 contre la Finlande le 12 juin.

Eriksen, 29 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital de Copenhague et a été autorisé à rentrer chez lui six jours plus tard après une opération réussie pour l’implantation d’un défibrillateur cardioverteur.

Le joueur de l’Inter Milan n’a rien publié sur les réseaux sociaux depuis qu’il a mis en ligne une photo de lui il y a deux semaines et demie.

Il se rétablit dans la ville d’Odense, mais a été photographié hier à la plage de Tisvilde Strand, souriant et posant pour la caméra avec un supporter.

Le jeune fan, Bjorn Bindzus, avait l’air ravi de côtoyer son héros du football.



Le fan était “complètement sans voix” lorsqu’il a repéré le milieu de terrain sur la plage de Tisvilde Strand hier



Eriksen s’est effondré sur le terrain lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark (Photo: .)



Ses coéquipiers ont formé un cercle protecteur autour d’Eriksen pendant que les médecins le soignaient (Photo: ./.)

Il a déclaré au journal danois BT: “J’étais nerveux et complètement sans voix quand j’ai dû poser des questions sur la photo. Mais je suis fier de l’avoir fait et je suis très heureux aujourd’hui.

«Nous étions à une séance photo pour une publicité quand je l’ai soudainement vu pendant que nous déjeunions. J’ai donc attendu pour lui demander jusqu’à ce qu’il ait fini de parler à sa petite amie. Et il a dit oui tout de suite.

“Je n’ai pas vu l’incident contre la Finlande, mais il avait l’air en bonne santé. C’était vraiment agréable à voir.

Eriksen est allé voir ses coéquipiers danois, qui ont assuré leur place en demi-finale aujourd’hui en battant la République tchèque 2-1.

Kasper Schmeichel a déclaré que le rencontrer après sa sortie de l’hôpital avait aidé les joueurs à sortir de l’horrible incident.

Il a déclaré: «C’était génial de le voir. Cela a aidé beaucoup de gars je pense juste à le voir et à effacer la dernière image que nous avions de lui sur le terrain.

“Le voir dans la vraie vie et voir qu’il allait bien… c’était vraiment important.”

