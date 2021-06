Christian Eriksen publie une mise à jour positive de l’hôpital après l’effondrement de la star du Danemark et de l’Inter Milan lors du match de l’Euro 2020

in

Christian Eriksen dit qu’il “se sent bien” alors que l’international danois a publié une mise à jour positive sur son état à l’hôpital.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan a dû être réanimé sur le terrain après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match du Danemark contre la Finlande à Copenhague samedi.

Eriksen, 29 ans, a maintenant pris la parole publiquement pour la première fois pour déclarer qu’il se sentait ” bien – dans les circonstances ” alors que les enquêtes sur son effondrement se poursuivent.

Instagram @chriseriksen8

La photo que nous voulions tous voir

.

Eriksen s’est effondré dans la première moitié du match d’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark

.

Il a été réanimé sur le terrain et transporté à l’hôpital, où il se remet bien

Il a publié mardi matin une photo de lui souriant et faisant un geste du pouce levé sur son compte Instagram officiel, accompagné d’un message de remerciement.

Eriksen a déclaré: «Bonjour à tous. Un grand merci pour vos salutations douces et incroyables et vos messages du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. ♥️🙏

« Je vais bien – dans les circonstances. Je dois encore passer des examens à l’hôpital, mais je me sens bien.

“Maintenant, je vais encourager les garçons de l’équipe du Danemark lors des prochains matches. Jouez pour tout le Danemark

“Mieux, Christian.”

Le médecin de l’équipe danoise a confirmé qu’Eriksen avait subi un arrêt cardiaque et “était parti” avant d’être réanimé par l’équipe médicale.

Jose Mourinho, qui a dirigé Eriksen à Tottenham pendant près de trois mois avant le départ du joueur pour l’Italie en janvier 2020, s’est ouvert à talkSPORT sur sa réaction à l’incident choquant, révélant qu’il avait prié et pleuré pour le milieu de terrain.

Il a révélé que nous devions saluer sa survie et la façon dont le football s’est uni pour montrer son soutien au Danois.

Le match a finalement repris plus tard samedi soir, la Finlande s’imposant 1-0.

