Christian Eriksen reçoit un énorme coup de pouce en Premier League après l’attente de l’Inter Milan

Le milieu de terrain de l’Inter Milan Christian Eriksen a été informé qu’il pourrait être autorisé à reprendre sa carrière de footballeur en Angleterre, s’il devait passer une évaluation par un cardiologue sportif agissant au nom de la FA.

Le joueur de 29 ans n’a pas joué depuis qu’il a subi un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark avec la Finlande le 12 juin. L’ancien meneur de jeu de Tottenham s’est effondré pendant la première moitié du match à Copenhague et a dû utiliser un défibrillateur sur le terrain avant d’être transféré dans un hôpital local où il a finalement été déclaré dans un état stable.

Six jours plus tard Eriksen était équipé d’un défibrillateur cardioverteur implantable, un type de stimulateur cardiaque. Cela l’empêche actuellement de pouvoir jouer en Italie où les athlètes ne sont pas autorisés à concourir avec un défibrillateur cardiaque implanté conformément au protocole du Comité d’organisation cardiologique pour le fitness sportif, mis à jour pour la dernière fois en 2017.

Bien que rien n’ait été décidé par l’Inter ou Eriksen sur son avenir, si l’international danois veut revenir à l’action, il devrait rejoindre une ligue où il pourra jouer avec un ICD, ce qui est également le cas du défenseur de l’Ajax Daley Blind. , et la Premier League pourrait être une option.

« En ce qui concerne Christian Eriksen jouant en Angleterre, il est impossible de commenter sa situation individuelle sans connaître son état et les risques qui y sont associés. Comme toujours, toute évaluation serait individuelle », a déclaré un porte-parole de la FA.

« En Angleterre, tout joueur qui présente un dépistage cardiaque anormal ou qui développe un problème cardiaque serait évalué par un cardiologue du sport.

«Nous nous attendrions à ce que le cardiologue du sport soit membre du FA Cardiac Consensus Panel. Il s’agit d’un groupe de cardiologues sportifs expérimentés qui conseillent la FA sur ces questions et fournissent une expertise de consultation et de dépistage pour nos programmes de dépistage cardiaque dans le football professionnel.

« Cela se ferait aussi en association avec le médecin de l’équipe qui les soigne habituellement. Le cardiologue examinerait les circonstances individuelles et le risque entourant le joueur. Ils décideraient si le joueur pouvait continuer à jouer ou s’arrêter. »

Eriksen serait averti des risques

Tout conseil offert sur la base des résultats serait formulé en gardant à l’esprit la « propre sécurité personnelle » du joueur, la FA supervisant environ 1 500 écrans cardiaques dans le football professionnel par an.

Aucun joueur n’a été banni sur la base d’un écran cardiaque. Mais tout participant serait informé des risques qu’il prend s’il continue à jouer.

Eriksen a passé sept saisons en Angleterre avec les Spurs avant de rejoindre l’Inter en 2020. Il les a aidés à remporter le titre de Serie A la saison dernière. Cependant, il devra quitter le San Siro pour continuer à jouer ou se faire retirer son DAI.

« La FA n’interdirait pas à quelqu’un de jouer sur la base d’un écran cardiaque », a poursuivi un porte-parole de la FA.

« Tout risque est pour le joueur lui-même et non pour les autres sur le terrain. Il s’agit donc d’une décision individuelle que le joueur prend avec le soutien et les conseils de ceux qui sont responsables de son bien-être médical personnel.

« En Italie, il existe une politique nationale de dépistage cardiaque de longue date qui s’applique à toutes les participations sportives. Cela ne permet pas de participer à un cas de risque accru d’arrêt cardiaque soudain pendant l’exercice. Cela n’a pas été adopté dans d’autres pays, y compris au Royaume-Uni.