Christian Eriksen rend visite à ses coéquipiers danois après sa sortie de l’hôpital

Christian Eriksen a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré lors de l’affrontement entre le Danemark et la Finlande (./EPA/.)

Christian Eriksen a rendu visite à ses coéquipiers et entraîneurs danois après sa sortie de l’hôpital vendredi.

Le joueur de 29 ans a subi un arrêt cardiaque lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark contre la Finlande samedi dernier.

Le milieu de terrain a subi avec succès une opération cardiaque cette semaine où il a fait installer un défibrillateur automatique implantable (DCI).

Eriksen a maintenant rencontré l’équipe danoise sur sa base d’entraînement à Helsingor et poursuivra son rétablissement à la maison avec sa famille.

Une déclaration de la FA danoise disait: “Christian Eriksen a connu une opération réussie et a été libéré aujourd’hui du Rigshospitalet.

“Aujourd’hui, il a également rendu visite à l’équipe nationale à Helsingor – et de là, il rentrera chez lui et passera du temps avec sa famille.”



Christian Eriksen a exigé une RCR vitale sur le terrain (. via .)

Un message séparé d’Eriksen disait: ” Merci pour le nombre massif de salutations – cela a été incroyable à voir et à ressentir.

«L’opération s’est bien déroulée et je vais bien dans les circonstances.



Christian Eriksen était conscient alors qu’il quittait le terrain sur une civière (. via .)

«C’était vraiment génial de revoir les gars après le match fantastique qu’ils ont joué hier soir.

“Inutile de dire que je les encouragerai lundi contre la Russie.”

Le Danemark, qui a été battu par la Belgique lors de son deuxième match du groupe B jeudi, affrontera la Russie lors de son dernier match de groupe lundi soir.

