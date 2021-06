Christian Eriksen salué comme un “être humain incroyable” avec le milieu de terrain danois stable et réveillé à l’hôpital après s’être effondré lors du choc de l’Euro 2020

Adrian Durham a rendu un hommage touchant à Christian Eriksen après l’effondrement soudain du milieu de terrain de l’Inter Milan lors de l’affrontement entre le Danemark et la Finlande à l’Euro 2020.

L’ancien meneur de jeu de Tottenham Hotspur est tombé au sol dans des scènes bouleversantes samedi soir, le personnel médical se précipitant à son secours alors que les joueurs et les fans regardaient avec désespoir.

Heureusement, Eriksen était assis après un traitement long et inquiétant

La RCR a été administrée à l’homme de 29 ans tandis que des défibrillateurs ont également été utilisés alors que les médecins se battaient pour sauver la vie d’Eriksen.

Le père d’Eriksen a confirmé qu’il était réveillé, qu’il respirait et qu’il était capable de parler tout en subissant d’autres tests médicaux dans un hôpital de Copenhague.

Les joueurs danois ont également été informés qu’Eriksen était réactif alors que leur match contre la Finlande – qui s’est terminé par une défaite 1-0 – a repris après un retard de près de deux heures.

Réagissant aux nouvelles diffusées à l’antenne, un Durham ému a qualifié Eriksen d'”être humain incroyable” tout en priant pour qu’il se rétablisse complètement.

parlerSPORT

Durham a rendu un hommage élégant au milieu de terrain de l’Inter à l’antenne

Il a expliqué: «Nous avons eu un aperçu du personnage de Christian Eriksen dans le documentaire des Spurs, où certains joueurs ont peut-être fait des histoires, mais il était très calme à ce sujet.

“Le fait qu’il soit un être humain si incroyable a amené la direction et la hiérarchie des Spurs à le traiter avec beaucoup d’empathie.

« Ils ont compris sa situation et comment il voulait un nouveau défi [when he left the club last year].

«En raison de son dossier impeccable en tant que professionnel, ils l’ont traité comme un être humain à part entière.

“C’est un bon personnage et un bon être humain qui ne mérite pas ça, mais je lis ces Tweets sur la façon dont il est stable à l’hôpital, et je suis tellement heureux.”