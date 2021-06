Christian Eriksen s’effondre lors du Danemark contre la Finlande alors que le personnel médical tente de faire revivre le milieu de terrain à l’Euro 2020

in

Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain lors du choc entre le Danemark et la Finlande à l’Euro 2020.

Les joueurs des deux côtés étaient clairement en détresse alors que le personnel médical tentait de réanimer le milieu de terrain de l’Inter Milan.

.

Les joueurs se tenaient autour d’Eriksen alors que le personnel médical lui venait en aide

Personne n’était à proximité du joueur de 29 ans lorsqu’il est tombé au sol.

La RCR a été administrée à Eriksen et des défibrillateurs ont été utilisés.

Le choc du groupe A, qui était de 0-0 lorsque l’incident s’est produit en première mi-temps, a été reporté.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

