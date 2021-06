Christian Eriksen stable et réveillé ce matin après l’effondrement lors du Danemark contre la Finlande à l’Euro 2020, a envoyé un message aux coéquipiers de l’Inter Milan, tandis que le PDG dément les rumeurs de COVID

in

Christian Eriksen est réveillé et dans un état stable à l’hôpital et a envoyé un message à ses coéquipiers danois ce matin comme il se prépare à subir d’autres tests.

Il a également répondu à ses collègues joueurs de l’Inter Milan hier soir après s’être effondré sur le terrain lors de l’affrontement entre le Danemark et la Finlande à l’Euro 2020.

Eriksen a joué 41 minutes avant de s’effondrer

Le milieu de terrain de l’Inter Milan est tombé au sol au Parken Stadium de Copenhague peu avant la mi-temps du match du Groupe B, laissant les joueurs des deux équipes en détresse.

Eriksen est tombé face le premier alors qu’il se précipitait pour recevoir une touche près du drapeau de coin au fond de la moitié de terrain finlandaise.

L’arbitre anglais Anthony Taylor a immédiatement appelé une assistance médicale et Eriksen a subi un traitement prolongé, avec des compressions effectuées sur la poitrine du joueur de 29 ans avant son transport à l’hôpital.

Le capitaine danois Simon Kjaer, qui a empêché Eriksen d’avaler sa langue, a conduit les joueurs danois angoissés à construire un bouclier autour de leur coéquipier pour protéger sa vie privée.

Les joueurs danois, visiblement désemparés, ont formé un cercle autour d’Eriksen pour protéger sa vie privée

Lorsque tout le monde a commencé à craindre le pire, la petite amie d’Eriksen a dû être réconfortée par Kjaer et Kasper Schmeichel sur la ligne de touche.

Après une attente anxieuse, Eriksen a répondu au traitement et a quitté le terrain éveillé sur une civière.

Il a été envoyé directement à l’hôpital où l’UEFA a confirmé qu’il était dans un état stable.

Eriksen a été photographié assis en quittant le terrain sur une civière après un long traitement

Le match a repris et la Finlande a remporté la victoire de Joel Pohjanpalo à la 58e minute et le Danemark a vu plus tard un penalty de Pierre-Emile Hojbjerg sauvé.

L’entraîneur-chef du Danemark Kasper Hjulmand était en larmes lors de la conférence de presse d’après-match.

Il a déclaré: «Ce fut une soirée vraiment difficile, au cours de laquelle on nous a tous rappelé quelles sont les choses les plus importantes dans la vie. Ce sont des relations significatives. Ce sont ces gens qui nous sont proches. C’est la famille et les amis.

« Tout, tout, tout – toutes les pensées vont à Christian et à sa famille. »

Hjulmand a ajouté : « Je ne pourrais pas être plus fier de cette équipe, qui prend bien soin les uns des autres.

«Il y a des joueurs là-dedans qui sont complètement finis émotionnellement. Des joueurs qui, un autre jour, n’auraient pas pu jouer ce match. Ils se tiennent. Ce fut une expérience traumatisante. »

Les joueurs étaient en grande détresse

Piscine

Eriksen est heureusement OK après la peur

Le PDG de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, a offert des nouvelles plus encourageantes après le match, déclarant à Rai Sport : « Les joueurs sont très proches et nous avons tous immédiatement communiqué les uns avec les autres après avoir vu ces images.

« Nous ne voulions pas être envahissants et avons donc essayé de respecter sa convalescence une fois rassurés.

“Je peux seulement dire qu’il y a 10 minutes, Eriksen lui-même a envoyé un message dans notre chat interne et cela confirme le lien entre les joueurs.”

Pendant ce temps, alors que les goules sur Internet spéculaient sur les raisons pour lesquelles le joueur était tombé malade, Marotta a ajouté : « Il n’avait pas de COVID et n’était pas vacciné non plus. En ce moment, Eriksen est sous la direction du personnel médical danois.

“Il est juste qu’ils publient des informations, mais je peux dire que le personnel médical de l’Inter est en contact avec eux depuis le début.”

GETTY

Les fans à l’intérieur du sol ont été choqués dans le silence

Fabrice Muamba, l’ancien milieu de terrain de Bolton qui s’est effondré après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’un match télévisé de la FA Cup en 2012, a répondu à la nouvelle de l’effondrement d’Eriksen.

“S’il vous plaît Dieu”, a tweeté Muamba.

L’ancien club d’Eriksen, Tottenham, a tweeté : “Toutes nos pensées vont à Christian Eriksen et à sa famille.”

Pendant ce temps, l’Angleterre a annulé sa conférence de presse de samedi avant son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie à Wembley dimanche.

L’autre affrontement du Groupe B entre la Belgique et la Russie s’est déroulé comme prévu samedi à 20 heures. La Belgique a remporté le match 3-0.