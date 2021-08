Christian Eriksen veut retourner à l’Ajax

in

10/08/2021 à 17h34 CEST

Christian Eriksen veut redevenir footballeur. Le Danois ne veut pas que la frayeur qu’il a subie lors du dernier Championnat d’Europe le retire définitivement des terrains de jeu et, selon ‘Telegraaf’, Je serais très proche de retourner à Amsterdam et de signer pour l’Ajax. Le joueur de l’Inter a toujours un défibrillateur installé dans son cœur et l’Eredivisie, la ligue des Pays-Bas, permet aux footballeurs de jouer avec l’appareil intégré, alors que les règlements de la série A l’interdisent.

Les informations de ‘Telegraaf’ indiquent que l’Ajax analyse actuellement les examens médicaux d’Eriksen. Si l’équipe médicale du club approuve l’analyse, le service des sports lancerait des négociations pour embaucher le joueur. Le souhait du Danois est de jouer à nouveau pour l’Ajax, un club qui a été son domicile entre 2008 et 2013 et qui l’a aidé à faire le saut dans les grands championnats européens.

Si l’arrivée d’Eriksen est confirmée, l’équipe de l’Ajax aurait dans ses rangs deux footballeurs qui jouent avec un défibrillateur installé dans leur coeur, puisque Daley Blind en a une incorporée depuis le 10 décembre 2019, date à laquelle on lui a diagnostiqué une inflammation du muscle cardiaque.