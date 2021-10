Christian et Routliffe sont éliminés en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Moscou

19/10/2021

joueurs russes Anna Kalinskaya et Anastasie Potapova, numéro 101 de la WTA et numéro 91 de la WTA ont respectivement remporté les huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Moscou pour 6-4 et 6-0 en cinquante-sept minutes à l’Américain Christian Kaitlyn, numéro 52 de la WTA et le Néo-Zélandais Erin Routliffe, numéro 55 de la WTA. Avec ce résultat, nous continuerons à voir les vainqueurs de ce match en quarts de finale du tournoi WTA 500 en Moscou.

La paire perdante n’a pas du tout réussi à casser le service, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont fait 4 fois. De plus, Kalinskaya et Potapova ont atteint 93% au premier service, commis 2 doubles fautes et réalisé 73% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 91% d’efficacité, ont commis 4 doubles fautes et ont remporté 46% des points au service.

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation de Kalinskaya et Potapova contre les Roumaines Ioana Raluca Olaru et Nadiia Kichenok.

Dans le tournoi Moscou (WTA Moscou) 16 couples se font face. De même, il se déroule entre le 18 et le 24 octobre sur un court intérieur en dur.