Christian Film est une ordure et nous devons adopter une approche différente – RedState ⋆ .

Je me surprends parfois à rêver à quoi cela ressemblerait si une histoire de la Bible était réellement diffusée sur grand écran, et l’une des principales histoires à laquelle je pense est la vie et l’époque du roi David. C’est littéralement une mini-série HBO prête à l’emploi qui a tout de la guerre, des duels, de l’intrigue, des rois, de la trahison, de la luxure et juste un soupçon de magie.

Pour ma vie, je n’arrive pas à comprendre pourquoi quelqu’un n’a pas appelé Denis Vellenueve au téléphone et lui a demandé de réaliser cette série. Je veux dire, avez-vous vu la nouvelle bande-annonce de Dune ? Imaginez prendre ce niveau de cinématographie et l’appliquer à la Bible.

Bien que je n’aimerais rien de plus que quelque chose comme ça se produise, la façon dont je voudrais le moins que cela se produise serait qu’une société de cinéma chrétienne le fasse réellement.

Soyons très honnêtes avec nous-mêmes. Nous, chrétiens, nous sommes assis et avons regardé de nombreux films créés par des chrétiens et peu d’entre eux étaient réellement bons. À de nombreuses reprises, je remplaçais le mot « observé » par « enduré ».

Pourquoi est-ce si mauvais ?

Les médias chrétiens ont généralement pour objectif de fournir des divertissements sûrs et adaptés aux familles, destinés à enrichir, éduquer et divertir la communauté chrétienne, et pour ceux qui aiment ce genre de chose, c’est bien. Je me souviens avoir pris beaucoup de plaisir à “McGee and Me” quand j’étais enfant, et cela tient toujours aujourd’hui comme une émission pour enfants malgré la datation évidente des années 90.

Mais même les médias chrétiens destinés aux chrétiens deviennent trop stériles au point d’être inobservables. Le jeu d’acteur est généralement en bois, les intrigues sont plus que prévisibles et la discussion autour de Dieu et/ou de la foi est forcée. Il n’y a guère de finesse dans la narration.

C’est tellement paresseux que je me demande si les gens qui font ces films savent que c’est mauvais, mais ils savent qu’ils en tirent de toute façon un salaire grâce au public intégré du christianisme.

C’est encore pire quand les chrétiens font des films pour les non-chrétiens dans le but de les convaincre. Le jeu d’acteur est toujours atroce et la narration se déconnecte de la réalité. Ils tentent de communiquer avec les non-croyants tout en refusant d’abandonner la même communication de chrétien à chrétien que vous voyez dans les médias chrétiens.

De plus, il souffre toujours du même problème de prévisibilité. Le personnage est un non-croyant ou a perdu la foi. Ils traversent une situation difficile mais relatable. Les choses atteignent leur moment le plus sombre et à ce moment-là, elles se tournent vers Dieu. Leur vie commence à changer en adoptant les principes chrétiens et en acceptant le Christ dans un moment de larmes. À la fin, le personnage vit une vie plus complète et plus complète, à moins que vous ne soyez (alerte spoiler) un personnage joué par Kevin Sorbo qui obtient Sean Bean’d par une voiture.

En parlant de Sean Bean, les médias chrétiens sont meilleurs quand ce ne sont pas des médias chrétiens. La trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson (me manquer avec ces éditions non prolongées) a fait plus pour influencer les gens avec des principes chrétiens que n’importe quel film PureFlix. Les Chroniques de Narnia ont fait plus pour consolider ma foi en tant que jeune Brandon que tout autre type de programmation chrétienne.

Pour les non-croyants, la meilleure façon de les initier au christianisme et aux concepts chrétiens est de leur donner l’occasion de plonger leurs orteils dans des histoires et des scénarios qu’ils comprennent tout en retenant leur attention avec des personnages et des intrigues qui ne les forcent pas à la religiosité de tout.

Il y avait un homme qui était un maître dans ce domaine qui s’appelait Jésus de Nazareth. Peut-être avez-vous entendu parler de Lui.

Lorsque le Christ racontait des histoires, il utilisait souvent des histoires basées sur des scénarios qui n’impliquaient pas directement Dieu. La célèbre parabole du Bon Samaritain trouvée dans Luc 12 :25-37 en est un bon exemple. Pour résumer le moment, Jésus a dit à un homme que pour hériter de la vie éternelle, il doit aimer son prochain comme lui-même. L’homme, voulant tester le Christ, a demandé à Jésus de définir le « voisin », auquel cas le Christ a changé de vitesse et est passé en mode histoire, racontant l’histoire du bon samaritain qui s’est arrêté et a aidé un étranger battu et volé quand tout le monde passait.

Il y a beaucoup de couches dans cette histoire malgré sa simplicité. Par exemple, les Judéens détestaient les Samaritains et les considéraient comme impurs, mais le Samaritain était le bon gars de l’histoire, surclassant même un prêtre. Il y a beaucoup plus de contexte historique ici, mais le point de vue du Christ était clair ; votre voisin c’est tout le monde. Vous pouvez détester la personne en face de vous, mais soyez quand même gentil et généreux avec elle.

À aucun moment de l’histoire, Jésus n’a mentionné son Père ou fait directement référence au Ciel. Son histoire a fait son point pour lui.

Je suis souvent époustouflé par la fréquence à laquelle le cinéma et la télévision chrétiens ne s’inspirent pas de l’homme autour duquel leur travail tourne littéralement. Je trouve des moments chrétiens beaucoup plus pertinents dans les émissions de télévision que les chrétiens injurient, comme Game of Thrones. À titre d’exemple, cette scène ci-dessous m’a beaucoup plus parlé en tant que chrétien que n’importe quelle scène d’une société de cinéma chrétienne.

Ces personnages continueraient à combattre un groupe de zombies sur un lac de glace et seraient presque envahis avant qu’une dame sur un dragon ne les sauve. À aucun moment, aucun de ces personnages n’essaye de convertir les autres au christianisme alors qu’une musique chrétienne séveuse et à l’emporte-pièce joue en arrière-plan. C’est juste un fantasme d’action-aventure pur et non coupé qui a permis au spectateur de profiter d’un moment de contemplation spirituelle avant de prendre cette pensée et de l’utiliser comme inspiration de base pour la lutte d’un personnage. Beaucoup de métaphores chrétiennes pourraient s’intégrer dans cette scène et chacune serait aussi inspirée les unes que les autres.

La carte de la bonne narration chrétienne a commencé avec le Christ, puis Tolkien et Lewis l’ont modernisée. Nous savons comment le faire, mais nous ne le savons tout simplement pas, et je pense que la raison en est que les chrétiens ont trop peur d’être jugés par d’autres chrétiens pour cela.

Et tu sais quoi? Ils ont raison.

Comme Kanye West l’a dit dans son premier album chrétien, les chrétiens seraient les premiers à le juger et à le faire se sentir seul pour avoir sorti un album chrétien à sa manière, et ne pas suivre les méthodes de couleur par numéros pour le rendre sûr et stérile. .

Tout cinéaste cherchant à créer un film chrétien va être détruit par les chrétiens. S’il ne peut pas être montré à une congrégation d’église le dimanche, il serait alors salué comme une perversion du mot et considéré comme dangereux pour la consommation publique.

Voici la vérité brutale. La Bible n’est pas sûre pour le travail.

Le bon livre est rempli de tellement de sang, de brutalité et de sexualité qu’il donne à Games of Thrones un air apprivoisé. Il y a la guerre, des histoires troublantes, des événements bizarres, des monstres, des démons et des scorpions à visage humain qui torturent les gens. Il y a un livre entier consacré à un homme décrivant le corps de sa jeune mariée avant de l’emmener à la ville de martèlement.

Et maintenant, nous revenons au début. Si nous voulons faire des histoires directement tirées de la Bible, nous devons accepter le fait que la Bible n’est pas un livre sûr et stérile. Nous devons être capables de faire un cinéma qui raconte avec précision les histoires qu’il contient.

L’histoire de David est incroyable et ne convient guère à un public familial. Il tue un homme en lui cognant la tête avec une pierre. Il rapporte 200 prépuces à son roi parce qu’on le lui a demandé. Son premier grand péché est d’envoyer son meilleur ami à la guerre dans l’espoir qu’il mourrait pour ne jamais découvrir qu’il a forcé sa femme à coucher avec lui et l’a enceinte après l’avoir vue se baigner sur un toit.

Avons-nous besoin de montrer les hommes de David enlevant les prépuces des Philistins ? Non, mais peut-être que nous ne devrions pas être si timides à l’idée de montrer la partie de l’histoire où ils les ont littéralement comptés… parce que la Bible l’a fait. Avons-nous besoin de montrer Bethsabée complètement dans le buff en prenant un bain ou de faire une scène de sexe explicite entre elle et David ? Non, mais nous devons préciser que David a assouvi son désir en utilisant son pouvoir et en concevant un enfant… parce que la Bible l’a fait.

Ces histoires peuvent être racontées avec une bonne cinématographie, un jeu d’acteur solide, une bonne écriture et d’une manière qui prête davantage au réalisme et au dynamisme sans avoir recours au film de dépouillement du contexte, de l’indication et même des scènes qui feraient, franchement, l’évaluation du le film dérive dans la catégorie « R ». Ce serait un récit beaucoup plus honnête et cette honnêteté collerait le spectateur et l’intéresserait davantage. Cela ajoute-t-il une valeur de choc? Bien sûr, mais la Bible est assez choquante. Ce ne serait pas choquant pour le plaisir, ce serait là pour aider à faire comprendre les enjeux et la sensation de l’histoire à la maison.

Ces histoires ne seront jamais entendues par le grand public si nous ne faisons que des films qui jouent la sécurité et ne prennent jamais de risques. Nous devons abandonner cette idée que nous allons charmer les masses avec des divertissements sains et familiaux. N’étaient pas.

Je suis chrétien et je n’aime même pas le regarder. J’ai la même sensation en le regardant que lorsque j’écoute le top 40 à la radio. Ce sont des ordures sans inspiration que j’ai l’impression d’avoir déjà vues un million de fois. Il n’y a rien de vraiment profond là-dedans. Je n’ai aucune raison de m’y investir émotionnellement. C’est juste ennuyeux et souvent grincheux.

N’ayons pas peur de faire quelque chose qui vaut la peine d’être vu et de rompre avec la méthode « ecclésiastique » de faire des films. Voyons les médias chrétiens de Martin Luther.