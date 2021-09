Christian Früchtl du Bayern Munich promu pour soutenir Manuel Neuer

Selon Bild, le Bayern Munich s’est officiellement tourné vers Christian Früchtl pour servir de remplaçant à Manuel Neuer.

Avec Sven Ulreich blessé et Alexander Nübel et Thorben Hoffmann tous deux prêtés, Früchtl est le suivant.

Il y a cependant un doute sur la façon dont Früchtl s’en sortirait s’il était appelé à agir selon Bild :

Manuel Neuer (35 ans) ne doit en aucun cas se blesser ! Car la situation des gardiens est tendue : il y a environ un an, le Bayern avait pendant un certain temps cinq meilleurs gardiens avec Neuer, Alex Nübel (24), Sven Ulreich (33), Christian Früchtl (21) et Ron-Thorben Hoffmann (22) Top talent . Maintenant, il n’y a plus que Früchtl à part Neuer – Nübel est prêté à Monaco, Hoffmann à Sunderland.

Früchtl est toujours considéré comme un grand talent, mais il fait aussi du surplace depuis un an : il n’a pas joué pendant son prêt à Nuremberg et est revenu frustré. Il n’a aucune expérience à un niveau élevé.