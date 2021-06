Christian Garin se qualifie pour les seizièmes de finale de Roland-Garros

06/02/2021

Le 03/06/2021 à 08:15 CEST

Christian garin, le Chilien, numéro 23 de l’ATP et tête de série numéro 22, a rempli les pronostics en s’imposant en quatre heures et dix-sept minutes par 4-6, 4-6, 7 (9) -6 (7), 6-3 et 8-6 à Mackenzie mcdonald, joueur de tennis américain, numéro 119 de l’ATP, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, le joueur prend la place des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que le joueur chilien a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, réalisé 67% au premier service, commis 4 doubles fautes et remporté 64% des points de service. Quant à McDonald, il a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois et ses données d’efficacité sont de 70%, 2 doubles fautes et 65% de points obtenus au service.

Après cette rencontre, vendredi prochain à partir de 11h00, heure espagnole, aura lieu les seizièmes de finale au cours desquels Garin et le joueur de tennis américain seront mesurés. Marcos Giron, numéro 84.

Le tournoi se déroule à リ entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue extérieure. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs sont présentés, dont 128 vont à la finale entre ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner lors de la phase de qualification précédente et les invités.