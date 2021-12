Christian Horner a estimé que Mercedes n’avait aucun motif d’appel

Christian Horner pense que Michael Masi a agi correctement pour reprendre la course à Abu Dhabi, et pense que Mercedes n’avait aucune raison de faire appel de sa décision avec succès.

Mercedes a déposé un recours contre le résultat de la course au lendemain du dépassement de Max Verstappen sur Lewis Hamilton dans le dernier tour, mais la FIA a rejeté les allégations et s’est prononcée en faveur de Red Bull dimanche.

Les champions des constructeurs Mercedes ont alors déposé leur intention de porter l’affaire devant la Cour d’appel internationale de la FIA, mais l’équipe a finalement décidé de ne pas le faire – malgré le maintien de son opposition aux décisions prises lors de la course.

Cependant, le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, pensait que Masi avait un « mandat clair » pour reprendre l’action à temps pour le dernier tour, et pense que la décision a aidé à « équilibrer » ce qui, selon lui, allait contre son équipe cette saison.

Juste un pressentiment… mais nous pensons que ce n’était pas idéal pour la FIA garée devant leur gala de remise des prix ! #F1 #FIAPrizeGiving2021 pic.twitter.com/yKcMRsGcNG – PlanetF1 (@Planet_F1) 16 décembre 2021

« Nous n’avons pas vraiment senti qu’il y avait un terrain pour cela », a déclaré Horner lors d’une conférence de presse avant la cérémonie de remise des prix de la FIA jeudi soir, selon The Independent.

« Les voitures de sécurité sont habituelles en Formule 1. Nous l’avons vu tout au long de la saison.

« Évidemment, la détermination du directeur de course est toujours de relancer la course. C’est un mandat clair depuis de nombreuses années. On en a fait beaucoup, mais c’est comme ça.

« Nous avons senti que beaucoup de choses sont allées contre nous cette [year] mais les choses ont l’habitude de s’équilibrer au cours de l’année.

Verstappen a bénéficié de la décision du directeur de course de repartir, après avoir opté pour des pneus beaucoup plus frais que son rival pour le titre, dépassant Hamilton et défendant de remporter son premier titre dans les circonstances les plus dramatiques.

Il était à Paris pour recevoir le trophée du championnat des pilotes, tandis que le directeur de l’équipe Hamilton et Mercedes, Toto Wolff, a décidé de ne pas assister à la cérémonie annuelle.

Les discussions sur l’appel de Mercedes ont grondé depuis la fin du week-end à Abou Dhabi, mais Verstappen insiste sur le fait qu’il n’était pas préoccupé par ce qui a pu se passer – y compris la possibilité de se voir retirer son titre.

« Pas vraiment. Nous passions un très bon moment en équipe », a déclaré le nouveau champion du monde.

« Nous savions que nous l’avions gagné sur la piste lorsqu’il y avait un feu vert ou un drapeau vert. Personne ne pourrait jamais nous enlever ça, alors j’étais de bonne humeur.

Hamilton n’a pas encore parlé publiquement depuis la fin de la saison ce week-end.

Verdict PlanetF1