Christian Horner a surpris Mercedes a donné autant de place à Max Verstappen

Le patron de Red Bull, Christian Horner, ne s’attendait pas à ce que Mercedes soit aussi généreuse sur l’espace de piste accordé à Max Verstappen au départ du GP du Mexique.

Verstappen, à partir de P3, a pu récupérer un remorquage de la Mercedes de Valtteri Bottas en tête, l’utilisant pour se déplacer aux côtés du Finlandais puis l’éjecter, ainsi que son rival pour le titre Lewis Hamilton dans le virage 1 pour prendre la tête.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, était loin d’être satisfait alors que ses pilotes « se séparaient de la mer » pour Verstappen, tandis que Hamilton pointait du doigt Bottas pour ne pas avoir fermé la route de Verstappen à l’extérieur.

Et même Horner a admis qu’il était surpris de voir la porte grande ouverte pour son pilote, le préparant pour une victoire confortable.

« Aujourd’hui a été une journée énorme, une conduite fantastique de Max, la partie la plus importante était le départ, il a cloué le départ », a déclaré Horner à Sky F1.

«Il s’est retrouvé un peu d’espace, ce qui m’a surpris qu’ils lui aient donné la chambre, mais je dois dire que Valtteri était très juste.

« Et je pensais que Max avait raté son freinage parce qu’il était si en retard sur les freins au virage 1, mais il l’a fait tenir et à partir de là, il a vraiment contrôlé la course, c’était une course très simple pour lui. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il sentait que Bottas avait les yeux rivés sur Hamilton au début au lieu de Verstappen, Horner a répondu : [Ricciardo] a donné un pourboire à Valtteri, puis à Checo [Perez] a dû y couper l’herbe.

«Mais Max l’a parfaitement chronométré, il a obtenu le remorquage, l’a fait fonctionner, puis a pu contrôler la course magnifiquement.

« Lors du tour de reconnaissance, il est sorti et il a freiné juste là, donc il avait presque répété dans sa tête ce qu’il allait faire. »

Wolff a déclaré que Red Bull aurait remporté le Grand Prix du Mexique même sans que Verstappen ne prenne la tête au départ, telle était la domination de l’équipe autrichienne.

Cela n’avait cependant pas été le cas lors des qualifications, où Mercedes a réclamé un lock-out de choc au premier rang. Dimanche, c’est donc Red Bull qui a été surpris après une telle victoire.

Et il s’est avéré que Horner a estimé que Verstappen partant de la P3 plutôt que de la pole était en fait une bénédiction déguisée.

« Je ne pense pas que nous nous attendions à ce qu’après hier [in qualifying] », a admis Horner.

« Hier a été un peu une surprise, et j’avais l’impression que nous avions sous-performé, mais je pense en fait que c’était presque une bénédiction parce que je pense que si nous avions été au premier rang, ironiquement, nous aurions été un canard assis jusqu’au virage 1.

« Donc, en fait, ironiquement, cela a plutôt bien fonctionné pour nous. »

Montrant les célébrations folles qui ont eu lieu dans le garage Red Bull alors que Verstappen prenait la tête au virage 1, Horner a déclaré que cela prouvait à quel point cette bataille pour le titre signifiait pour l’équipe.

Verstappen compte désormais 19 points d’avance sur Hamilton au classement des pilotes, tandis que Bottas a réalisé le meilleur tour devant Verstappen pour s’assurer que Mercedes reste en tête du classement des constructeurs d’un point.

Verstappen a fait tout ce qu’il pouvait pour s’accrocher à ce point bonus, ralentissant même effrontément dans le but de ruiner la tentative de Bottas.

« Vous pouvez voir ce que cela signifie pour toute l’équipe, nous avons travaillé si dur pour entrer dans cette position », a déclaré Horner.

« Pour avoir un point de retard chez les Constructeurs, quatre [rounds] aller, être 19 devant chez les Pilotes maintenant, il y a eu un peu de galère sur le tour le plus rapide à la fin, ce qui a ajouté au stress, mais Max a semblé l’apprécier.

Le chef du design de Red Bull, Adrian Newey, a également fait une apparition sur le podium pour récupérer le trophée des constructeurs au Mexique, un moment approprié pour Horner, à l’occasion du 30e anniversaire de la première implication de Newey dans une victoire en F1.

“C’est super de voir Adrian là-haut aujourd’hui [on the podium], il y a 30 ans à sa première victoire qui était ici au Mexique avec une Williams », a déclaré Horner.

« C’est super de le voir sur le podium en train de remporter le trophée des constructeurs. »