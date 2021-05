Christian Horner a une “ toilette porte-bonheur ” à chaque circuit

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a révélé qu’à chaque circuit où il se rend, il doit se trouver une toilette chanceuse.

Ayant été directeur d’équipe de la formation de Formule 1 de Red Bull depuis 2005, Horner a visité de nombreuses pistes au cours de ces années.

Bien sûr, il aura fait de nombreux voyages aux toilettes tout au long de cette période sur la route avec la Formule 1, mais ils jouent en fait un rôle plus important dans ses préparatifs de course que vous ne l’imaginez.

La routine chanceuse de Horner lui impose de visiter ses «toilettes chanceuses» avant de commencer chaque course.

Il y a des circuits où les toilettes se trouvent dans le camping-car Red Bull, mais dans des lieux comme Interlagos, domicile du Grand Prix du Brésil, les choses deviennent un peu plus intéressantes.

«J’ai des toilettes chanceuses à chaque circuit où je vais et je dois m’assurer de visiter ces toilettes avant le début de chaque course», a déclaré Horner lors de son apparition sur le podcast Pardon My Take.

«Sur certains circuits, nous avons des toilettes dans le camping-car lui-même. Mais au Brésil par exemple, on va dans un endroit avec 25 toilettes, [if] 24 sont occupés et un est gratuit, c’est le chanceux pour le reste du week-end.

Il est prudent de dire que pour cette saison au moins, la routine chanceuse de Horner a été très efficace.

Mercedes avait lentement lutté contre Red Bull avec trois victoires lors des quatre premières courses de 2021, mais tout a changé au Grand Prix de Monaco.

La défaillance de l’arbre de transmission avant la course de Charles Leclerc l’a empêché de prendre le départ de la course depuis la pole position, faisant de Max Verstappen le point de départ idéal de P2.

Verstappen a contrôlé les procédures, tandis que son principal rival pour le titre Lewis Hamilton a couronné un mauvais week-end avec P7 en course, perdant par rapport à l’endroit où il avait commencé à Sergio Perez de Red Bull et Sebastian Vettel d’Aston Martin.

Valtteri Bottas semblait prêt à sauver les rougeurs de Mercedes en P2, jusqu’à ce qu’un écrou de roue usiné sur l’essieu à son arrêt au stand, entraînant un DNF.

Suite au cauchemar monégasque de Mercedes, Red Bull a pris la tête du championnat des constructeurs, tandis que Verstappen est devenu leader du championnat des pilotes pour la première fois de sa carrière.

