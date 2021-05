Christian Horner affirme que le règne de Mercedes prendra fin

Tous les cycles se terminent en Formule 1, et le patron de Red Bull, Christian Horner, dit que ce ne sera pas différent pour Mercedes.

Une série de sept doubles de titres pilotes et constructeurs place Mercedes au sommet de la montagne de Formule 1 pour des séries dominantes. Aucune autre équipe n’a remporté sept matchs consécutifs dans les deux championnats.

Mais toutes les bonnes choses se terminent comme on dit, quelque chose que Red Bull sait tout après que Mercedes a terminé son passage à l’avant.

Entre 2010 et 2013, Red Bull a remporté les quatre titres de pilote et les quatre titres de constructeur proposés, avant que Mercedes ne prenne le relais en 2014 pour lancer son sort dominant qui se poursuit encore aujourd’hui.

Cependant, la saison 2021 a vu Red Bull ressurgir comme une menace pour le titre et, après la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de Monaco, le Néerlandais est devenu leader du championnat des pilotes pour la première fois de sa carrière.

P4 pour Sergio Perez signifiait que Red Bull a également repris P1 dans le championnat des constructeurs.

La fin de la mainmise de Mercedes sur la Formule 1 pourrait-elle enfin être arrivée? Eh bien, Horner a assuré qu’ils ne peuvent pas gagner pour toujours.

«Tous les cycles prennent fin. Mercedes ne gagnera pas éternellement. C’est la seule chose dont nous pouvons être sûrs », a-t-il déclaré, cité par le Daily Mail.

«Je ne peux pas garantir qu’ils ne gagneront pas cette course, mais ils ne la gagneront pas toujours.»

Les jeux d’esprit ont jusqu’à présent été une grande partie de cette chute de titre entre Mercedes et Red Bull.

Hors de la piste, le patron de Mercedes, Toto Wolff et Horner, ont régulièrement échangé des coups, Wolff essayant souvent de pousser le récit favori sur Red Bull à travers les médias.

Mais alors que Verstappen «décolle les roues» de la RB16B, Horner a déclaré que les rumeurs selon lesquelles ils auraient la voiture la plus rapide sont des «taureaux ** t».

«Max fait tomber les roues de la voiture. Il y a tous ces taureaux ** t à propos de Red Bull qui sont les favoris cette saison », a déclaré Horner.

«Mercedes est sept fois championne consécutivement. L’année dernière, leur voiture était dominante, la voiture de cette année est un report de cela; oui, la réglementation les a un peu affectés, mais vous pouvez voir qu’ils ont toujours une voiture plus rapide que nous.

«Max fait un travail incroyable pour en extraire autant que lui. Il est le seul à garder Lewis honnête. Il entre simplement et donne 100 pour cent. Il est un peu Mansell-esque à cet égard. C’est un pilote offensif et ne sait rien de différent. C’est ce qui le rend si excitant.

«Il a dépassé Lewis quatre fois cette saison, y compris lorsqu’il a dû rendre la place à Bahreïn. Il n’a pas peur de faire ça. Je ne vois personne d’autre qui le pourrait.

Horner se souvient encore des commentaires passés par Hamilton il y a des années, qui croyait qu’une entreprise de boissons comme Red Bull avait peu de chances de devenir une force en Formule 1.

«Red Bull, comme l’a dit un jour un pilote britannique célèbre, n’est qu’une boisson énergisante. Et ils ne peuvent pas rivaliser avec McLaren et Ferrari. Je pense que nous avons démontré que nous pouvons absolument », a affirmé Horner.

«Nous prenons le contrôle de notre propre destin. La seule autre équipe qui a ses départements châssis et moteur sous le même toit est Ferrari. Mercedes est divisée entre Brackley et Brixworth et détient désormais des participations différentes. C’est un avantage stratégique à long terme pour Red Bull. »

Le retour de Red Bull au sommet est en effet très opportun compte tenu de la spéculation constante entourant Verstappen.

Le Néerlandais aurait une clause de sortie liée aux performances, et Red Bull n’a pas essayé de cacher le fait que le garder aurait été une lutte sans une 2021 forte.

Chez Mercedes, bien que Hamilton et Valtteri Bottas soient en rupture de contrat à la fin de la saison, ce qui signifie que la spéculation de longue date persiste selon laquelle Mercedes pourrait chercher à débaucher le pilote vedette de Red Bull.

Mais malgré tout ce discours, Horner pense que Wolff doit regarder de plus près de chez lui et trouver comment gérer sa propre situation de conducteur.

L’Autrichien gère à la fois Bottas et George Russell, et il semble qu’il devra refuser à l’un d’entre eux le siège Mercedes qu’il souhaite pour 2022.

«Nous avons un contrat avec Max. Il sera intéressant de voir ce que Toto fait avec son deuxième siège », a déclaré Horner.

«Il est un peu en conflit car il gère les deux pilotes [Bottas and Russell] ainsi que les emploie. Avec qui négocie-t-il réellement?

«Quand George a sauté dans la voiture à Bahreïn et a conduit aussi bien qu’il l’a fait, c’était la meilleure et la pire chose qu’il aurait pu faire.»

