Christian Horner appelle à plus de clarté sur le problème des limites de piste de Formule 1

Christian Horner espère voir les zones grises supprimées du problème des limites de piste en F1 après le duel de Sir Lewis Hamilton et Max Verstappen à Bahreïn.

Le directeur de l’équipe de Red Bull pense que Verstappen a fait preuve d’un bon esprit sportif en redonnant l’avantage à Hamilton après avoir dépassé le Britannique au quatrième virage dans un Grand Prix de Bahreïn effréné, mais un débat s’est produit après que Hamilton a apparemment manqué à plusieurs reprises au même virage pendant la course – gagnant potentiellement. un avantage de le faire.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a fait écho aux sentiments de Horner concernant le débat “ ténébreux ” sur les limites de la piste, mais un fil conducteur de l’argument est un appel à la cohérence avec les règles que la FIA a fixées un week-end individuel.

«C’est difficile», a déclaré Horner au podcast Talking Bull de Red Bull.

«Je pense qu’avant la course était très clair – si vous parveniez à obtenir un avantage durable, c’est-à-dire un dépassement, alors on vous demandait de rendre la place, ce qui est absolument ce qui s’est passé et ce que Max a fait immédiatement et très sportivement.

«Je pense que ce qui était un peu plus gris au début de la course était, vous savez, l’abus de ces limites de piste. Je pense que tout le monde veut juste la clarté, «pouvez-vous l’utiliser ou ne pouvez-vous pas l’utiliser». Mais je pense que le pire pour les fans, pour les pilotes, pour les équipes, c’est de savoir où vous pouvez l’utiliser dans ce cas mais pas dans un autre.

«Je pense que dans tous les autres sports, c’est binaire, vous êtes soit à l’intérieur soit à l’extérieur. Et je pense qu’il serait, à bien des égards, plus facile de gérer cela.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Verstappen a combattu Hamilton jusqu’à la ligne d’arrivée à Bahreïn, dépassant le champion du monde en titre avec des pneus plus frais, mais lui a immédiatement rendu la place lorsqu’on lui a demandé de le faire par radio de l’équipe.

Bien que le Néerlandais ait déclaré à l’époque qu’il aurait pu retirer une avance de cinq secondes pour compenser une éventuelle pénalité, il n’a pas pu trouver un autre moyen de dépasser Hamilton et a dû se contenter de P2 lors du match d’ouverture de la saison.

«Il était très sportif à ce sujet», a ajouté Horner.

«Visiblement frustré d’avoir perdu la course car il savait qu’il y avait un avantage. Je pense qu’il était un peu contrarié quand il a vu la quantité d’abus qui avait été plus tôt dans la course avec ces limites de piste. Mais oui, c’est la course.

“C’est comme ça. Nous avons perdu ce jour-là, mais nous avons perdu confiance, nous avons une bonne voiture, nous avons aussi un excellent moteur derrière nous cette année. Et j’ai vraiment hâte de relever les défis des 22 prochaines courses.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!