Christian Horner attribue un nouveau moteur à la place P1 de Lewis Hamilton

Le patron de Red Bull, Christian Horner, pense que Lewis Hamilton a aidé la P1 pour le sprint de Sao Paulo grâce à l’augmentation de puissance de son nouvel ICE.

Mercedes a confirmé que Hamilton avait remporté un cinquième moteur à combustion interne de la saison à Sao Paulo, ce qui a permis au Britannique de perdre cinq places sur la grille.

Mais il s’est parfaitement mis en place pour limiter les dégâts en dominant les qualifications pour s’assurer la P1 pour le début des qualifications sprint.

Un nouvel ICE offrira normalement une sorte de gain de puissance, mais Horner a estimé que c’était le principal facteur derrière la domination de Hamilton après avoir terminé les qualifications à plus de quatre dixièmes du Max Verstappen de Red Bull.

Interrogé par Sky F1 si Red Bull avait une réponse à Mercedes en qualifications, Horner a répondu : « Non, je pense que nous avons vu depuis ce matin que Lewis était très très fort.

« Ce nouveau moteur leur fournit évidemment de la puissance, donc je pense que la deuxième place était la meilleure chose que nous puissions espérer.

« Et donc pour être là-haut au premier rang, nous sommes d’accord avec ça. »

Quant au temps au tour supplémentaire qu’ICE offrait à Hamilton, Horner a prédit que l’avantage serait de quelques dixièmes.

« C’est difficile pour nous de pouvoir prédire cela, mais il semble que… si vous regardez la vitesse relative par rapport à Valtteri, c’est quelques dixièmes », a déclaré Horner.

« C’est donc évidemment pourquoi ils ont choisi de le prendre ici, mais c’est une course de sprint, nous avons demain et ensuite les qualifications se dérouleront après cela pour la course de dimanche. »

Bien sûr, de retour au Mexique, Mercedes a dominé les qualifications, mais n’était pas à la hauteur de Red Bull le jour de la course. Alors, Horner s’attendant à ce que son équipe ait à nouveau une voiture de course solide, il reste de l’espoir pour le sprint et le Grand Prix de Sao Paulo.

« Voyons voir la course de demain, nous avons une bonne voiture de course, il va faire plus chaud tout au long du week-end, les pneus vont être un facteur ici, c’est évidemment très cool aujourd’hui. A voir dans la course de demain », a déclaré Horner.

Avec Hamilton prenant une pénalité pour la course de dimanche, Verstappen n’aurait qu’à terminer deuxième si Hamilton remporte les qualifications de sprint pour hériter de la pole.

Mais Horner ne s’attend pas à ce que Verstappen joue ce jeu de chiffres avant même que le départ n’ait eu lieu.

« C’est un pilote de course donc c’est un début, s’il peut prendre la tête au départ, il ira de l’avant », a assuré Horner.

« C’est Max, il n’a besoin que de terminer deuxième pour décrocher la pole pour la course de dimanche, alors voyons, tant de choses peuvent arriver mais vous devez juste prendre le départ et voir ensuite où vous en êtes. »

Verstappen a prédit que l’usure des pneus pourrait jouer un rôle dans le sprint et le GP de Sao Paulo, mais Horner n’est pas convaincu, affirmant que ce sera un « ensemble de circonstances différent » de vendredi.

« Je ne pense pas, la course sera un ensemble de circonstances différent », a déclaré Horner sur l’idée que l’usure des pneus pourrait influencer samedi et dimanche à Interlagos.

« Il parlait de l’essieu avant, il s’agira probablement de l’essieu arrière en course demain et particulièrement dimanche avec une température plus chaude.

« Je pense en fait que nous avons une voiture de course assez décente ici. »