Christian Horner a critiqué les procédures qui ont conduit Max Verstappen à une pénalité de cinq places sur la grille pour le Grand Prix du Qatar.

Le leader du Championnat du monde a été laissé en sueur pendant la nuit sur son sort après avoir été convoqué à un rendez-vous avec les commissaires sportifs quatre heures avant la course pour une infraction aux règles du drapeau jaune lors des qualifications.

En obtenant la P2 sur la grille, juste derrière son rival pour le titre Lewis Hamilton, Verstappen a été accusé de ne pas avoir suffisamment ralenti lorsque l’AlphaTauri de Pierre Gasly a subi une fracture de l’aileron avant et une crevaison et s’est arrêté près du mur des stands, loin de la ligne de course, le long de la ligne droite principale du circuit international de Losail.

Verstappen faisait partie des trois pilotes, les autres étant Valtteri Bottas et Carlos Sainz, qui ont découvert plus tard samedi soir qu’ils risquaient des pénalités sur la grille pour non-respect des drapeaux jaunes agités pour les avertir que la voiture de Gasly était en panne.

Dans le cas du Néerlandais, il s’agissait d’un double jaune et d’un simple pour Bottas et Sainz. Alors que l’Espagnol a été innocenté, Verstappen et Bottas ont été reconnus coupables et ont perdu respectivement cinq et trois places sur la grille.

BREAKING 🚨: Max Verstappen s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir respecté les doubles drapeaux jaunes agités.#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/O0iGvKRFra – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 novembre 2021

Cela signifiait que Sainz devançait Bottas et Verstappen, alignant respectivement cinquième, sixième et septième, laissant Hamilton être rejoint au premier rang par Gasly, suivi de Fernando Alonso et Lando Norris, dans un énorme coup de pouce aux espoirs du champion en titre de un huitième titre record.

Cependant, le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, pensait que Verstappen avait été malmené, estimant qu’un marshal avait agité un drapeau par erreur et que son pilote en avait souffert.

« Pour être honnête avec vous, nous avons vraiment du mal à le comprendre. Cela ressemble à un boulet complet », a déclaré Horner à Sky F1.

« La FIA a effectivement dit ‘jouer’ sur le circuit et c’était sûr et clair, et Max était au début du premier secteur donc il a eu tellement de temps pour le regarder. Le tableau de bord sur son volant indique que tout va bien, sinon nous l’aurions prévenu.

«Malheureusement, il y a un drapeau jaune et il ne l’a tout simplement pas vu.

« Je pense que c’est juste un marshal voyou qui a brandi un drapeau et il n’a pas été mandaté par la FIA. Ils doivent avoir le contrôle de leurs marshals. C’est aussi simple que ça.

« Ce qui est frustrant, c’est que le directeur de course a dit que tout allait bien, c’est une piste sûre pour terminer votre tour. Tous les GPS et données nous ont dit que la piste était sûre. Il n’y avait rien à communiquer au chauffeur.

« Et le DRS a été réactivé. »

Horner a également estimé qu’une position différente avait été prise concernant Sainz pour ce qu’il considérait comme un exemple très similaire – et a pointé du doigt le directeur de course Michael Masi.

« Ce que je ne comprends vraiment pas, c’est que Carlos Sainz a fait exactement la même chose, n’a pas vu le drapeau et est passé tout droit avec son DRS ouvert, entièrement planté, puis il a levé environ 10 mètres avant la ligne et d’une manière ou d’une autre, ça va. « , a déclaré Horner.

« Il doit y avoir des adultes qui prennent des décisions d’adultes. Le directeur de course doit avoir le contrôle du circuit.